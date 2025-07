Italia in Miniatura si illumina anche di notte: al via le serate di apertura prolungata

Da mercoledì 30 luglio fino al 27 agosto, ogni mercoledì, il parco tematico rimarrà aperto oltre l'orario solito

"Italia in Miniatura Divertente di Giorno, Magica di Notte" torna mercoledì 30 luglio e l’animazione raddoppia. Entrano nel vivo le serate di apertura prolungata del parco tematico di Rimini, che ogni mercoledì fino al 27 agosto, diventa un luogo magico con 300 miniature illuminate, attrazioni attive fino alle 22:15, danza, animazione, artisti e favolosi effetti di acqua, luce, suono e bolle di sapone giganti, tutto incluso in un biglietto serale disponibile a partire dalle 18, al prezzo speciale da 10 Euro.

Chi non ha mai visto Italia in Miniatura di notte avrà il privilegio di vedere il Bel Paese accendersi di migliaia di piccole luci, quelle delle chiese, piazze, teatri, castelli e monumenti in scala. Accenderanno i piccoli fari anche le decine di trenini in miniatura che corrono su e giù per la Penisola, per la gioia di adulti e bambini. Le attrazioni del parco funzioneranno anche di sera.

Il programma del parco:

Si comincia in Piazza Italia, dalle 18:00 con il Make up Stellare di due Truccabimbi a disposizione dei più piccoli. Alle 20:30 arrivano i Performer Aerei: acrobazie mozzafiato sui pali oscillanti e dalle 21.30 un videomapping proietterà Arazzi di Luce sulla facciata della chiesa.

Dalle 20:00 Venezia si trasforma in teatro sotto le stelle, nell’incanto barocco delle bolle di sapone giganti, accompagnate da musica per archi, suonata dal vivo.

Dalle 20:30 alle 22 il parco miniature diventa un grande palcoscenico: dalle note indiavolate di pizzica e tarantella alle acrobazie mozzafiato di acrobati e trampolieri, fino alle fantasie di suoni, luci, colori, giochi d'acqua ed effetti speciali, come la nube fatta di milioni di bolle luminose nel cielo delle Alpi.

I visitatori del parco potranno trattenersi fino alla chiusura, anche approfittando dei cinque punti ristoro aperti per l’occasione.