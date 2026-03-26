Italia-Irlanda del Nord, Gattuso riparte da Bergamo: Chiesa out, Cambiaghi dentro

Italia a Coverciano per la sfida decisiva: il 26 marzo a Bergamo contro Irlanda del Nord nei play-off. Vietato sbagliare, niente margine

L’Italia è entrata a Coverciano nella settimana che vale una stagione. Giovedì 26 marzo, allo Stadio di Bergamo, la Nazionale affronterà l’Irlanda del Nord nella semifinale dei play-off mondiali, un passaggio che non consente calcoli e che restituisce subito la misura del momento azzurro: non esiste margine per rimandare, non esiste spazio per un’altra partenza lenta, non esiste più la possibilità di vivere la qualificazione come un appuntamento da costruire con calma. Da oggi in avanti, per Gennaro Gattuso e per il suo gruppo, tutto si concentra in pochi giorni e in novanta minuti che pesano molto più di una normale partita di marzo. La novità più rilevante delle ultime ore riguarda Federico Chiesa, ritenuto non disponibile dopo le verifiche svolte al Centro Tecnico Federale. Al suo posto Gattuso ha chiamato Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna. È una variazione non banale, perché toglie all’Italia uno dei giocatori più riconoscibili nello strappo e nell’uno contro uno e obbliga il ct a ripensare almeno una parte del peso offensivo. Nel racconto che accompagna partite di questa portata si muove anche tutto l’ecosistema digitale che ruota attorno al calcio, tra statistiche, analisi e contenuti collaterali come codice promozionale 888, ma il centro del discorso resta uno soltanto: capire come arriverà l’Italia a una sfida che decide il confine tra rilancio e nuova tensione.

Bergamo piena e un contesto che dice già molto

Il clima attorno alla partita racconta bene la percezione del rischio e dell’importanza del momento. La FIGC ha comunicato già a febbraio che i biglietti per Italia-Irlanda del Nord sono stati polverizzati in un’ora e mezza, con quota 23.000 tagliandi emessi e lo Stadio di Bergamo indirizzato rapidamente verso il tutto esaurito. È un dato che conta non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche per leggere la temperatura emotiva che accompagnerà la squadra di Gattuso: non sarà una notte neutra, né per chi andrà in campo né per chi starà fuori. Bergamo, inoltre, non è stata scelta in modo casuale. L’Italia è imbattuta in questo stadio e proprio lì, sei mesi fa, aveva battuto nettamente l’Estonia nel giorno dell’esordio di Gattuso sulla panchina azzurra. Quel precedente non garantisce nulla, ma contribuisce a spiegare perché il ritorno in questo impianto venga letto come una ricerca di continuità emotiva, prima ancora che tattica. In questo senso il contesto aiuta, ma il punto vero resta un altro: l’Irlanda del Nord sarà una partita da leggere con pazienza, senza l’ansia di volerla risolvere nei primi minuti e senza il rischio di concederle un copione basato soltanto sull’attesa e sulle seconde palle.

Donnarumma, Barella e Bastoni: le certezze dalle quali ripartire

Quando una nazionale arriva a una partita così carica, il primo tema riguarda sempre i giocatori che devono reggere il peso specifico del match. La lista dei convocati diffusa oggi dalla FIGC dice che Gattuso riparte da una struttura molto chiara: in porta Donnarumma, tra i difensori Bastoni, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Gatti, Mancini e Scalvini, in mezzo Barella, Tonali, Frattesi, Locatelli e Cristante. È un blocco che unisce esperienza, abitudine a gare di alto profilo e una certa varietà di soluzioni, soprattutto nella capacità di alternare costruzione e pressione. Se c’è un giocatore che più di altri dovrà dare ordine al ritmo della partita, quello è Barella. Non soltanto per qualità tecnica, ma per l’attitudine a tenere il campo nei momenti in cui il gioco si spezza. Accanto a lui, Tonali offre intensità e copertura, mentre Bastoni resta uno dei riferimenti più affidabili per la prima impostazione. L’Italia, contro una squadra che presumibilmente proverà ad abbassare il baricentro e a sporcare il palleggio, avrà bisogno di un centrocampo capace di far girare il possesso senza trasformarlo in circolazione sterile. È qui che la semifinale può prendere una direzione precisa.

Senza Chiesa cambia soprattutto il modo di attaccare

L’assenza di Chiesa sposta il discorso più sulla natura dell’attacco che sul semplice nome da sostituire. Chiesa è il giocatore che più facilmente rompe una gara con un’accelerazione o con una giocata verticale improvvisa. Senza di lui, l’Italia rischia di essere meno esplosiva ma può diventare più associativa, più legata ai movimenti interni e alle connessioni tra trequartisti e punte. Cambiaghi entra in questo contesto come opzione diversa: meno peso simbolico, più freschezza, più disponibilità alla corsa e all’ampiezza. La lista degli attaccanti convocati offre comunque parecchi spunti: oltre a Cambiaghi, ci sono Francesco Pio Esposito, Moise Kean, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui e Gianluca Scamacca. Non è un reparto corto, ma è un reparto che adesso deve capire da chi farsi trascinare. Retegui porta presenza da centravanti puro, Kean attacca la profondità, Scamacca offre fisicità e gioco spalle alla porta, mentre Raspadori e Politano possono aiutare a cucire il possesso negli ultimi trenta metri. La domanda non è soltanto chi giocherà, ma quale combinazione restituirà all’Italia il miglior equilibrio tra controllo e pericolosità.

La partita chiede lucidità prima ancora che brillantezza

Il rischio più grande, in gare come questa, è confondere il dovere di comandare con il bisogno di forzare tutto. L’Italia dovrà certamente fare la partita, ma dovrà farla con ordine. L’Irlanda del Nord porterà inevitabilmente dentro il match il suo calcio di duelli, seconde palle, aggressività e letture semplici. Agli azzurri toccherà il compito più difficile: mantenere il controllo del pallone senza perdere profondità, costruire occasioni senza allungarsi e restare compatti anche nel caso in cui il gol dovesse tardare. È un equilibrio sottile, e proprio per questo la partita di Bergamo dirà molto anche sulla maturità della nuova gestione tecnica. In definitiva, il nodo non è soltanto la qualificazione. È il modo in cui l’Italia deciderà di affrontare una notte così pesante. Il raduno di oggi, la sostituzione di Chiesa con Cambiaghi, il tutto esaurito di Bergamo e la scelta di affidarsi a una spina dorsale molto riconoscibile raccontano una squadra chiamata a essere subito adulta. Gattuso riparte da qui: da uno stadio pieno, da un gruppo che conosce il valore della pressione e da una partita che impone di essere concreti. Per il resto, come spesso accade nel calcio di marzo, conterà soprattutto la capacità di restare lucidi quando il pallone comincerà davvero a pesare.