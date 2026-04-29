Italian Exhibition Group, approvato il bilancio 2025: utile a 23,2 milioni

Sul fronte della governance, è stato nominato il nuovo collegio sindacale per il triennio 2026-2028

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Italian Exhibition Group (Ieg), società di gestione del quatiere fieristico di Rimini, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile netto pari a 23,26 milioni di euro. Nel corso della seduta, svoltasi in unica convocazione presso la sede legale della società a Rimini, è stata deliberata la distribuzione di un dividendo lordo di 0,20 euro ad azione, per un ammontare complessivo di circa 6,17 milioni di euro, con pagamento a partire dal 20 maggio 2026. La parte restante dell’utile è stata destinata per 116.311 euro a riserva statutaria, per 240.488 euro a riserva indisponibile legata a plusvalenze non realizzate e per circa 16,73 milioni di euro a utili portati a nuovo. Sul fronte della governance, è stato nominato il nuovo collegio sindacale per il triennio 2026-2028, confermando alla presidenza Luisa Renna e gli altri membri effettivi.