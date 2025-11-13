Italian Exhibition Group: ricavi in crescita del 6,3%, utile a 16,1 milioni di euro

I dati del Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025

lI Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group, società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, ha approvato in data odierna il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2025.

Nei primi nove mesi dell’anno, il Gruppo ha registrato ricavi consolidati pari a 190,8 milioni di euro, in crescita di 11,4 milioni di euro (+6,3%) rispetto ai 179,4 milioni dello stesso periodo del 2024, nonostante l’assenza di alcune manifestazioni biennali di rilievo come Tecna in Italia e Fesqua in Brasile, e un effetto cambio negativo per circa 1 milione di euro.

La crescita è stata trainata dallo sviluppo dei flagship event nel portafoglio della linea di business degli eventi organizzati, che ha contribuito per circa 10,8 milioni di euro, e dalla divisione congressuale, in aumento di 3 milioni di euro. Inoltre, le recenti acquisizioni hanno portato un contributo incrementale di circa 9,5 milioni di euro al fatturato consolidato.

Il periodo si chiude con un utile netto di 16,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 21 milioni dello stesso periodo del 2024. Il risultato risente della normalizzazione del tax rate, passato dal 15% al 35%.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2025 risulta pari a 108,3 milioni di euro, rispetto ai 62,2 milioni di fine 2024, un incremento attribuibile alla stagionalità del business e agli investimenti in operazioni di M&A. La Posizione Finanziaria Netta Monetaria si attesta a 45,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 13,5 milioni registrati al 31 dicembre 2024.