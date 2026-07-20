Italian Jazz Orchestra con Simona Molinari, Patrick Watson e il Summer Pride: gli eventi di Rimini

La musica di Patrick Watson, i dj di Rds Loves Rimini, gli incontri culturali e il decennale del Rimini Summer Pride: tutti gli appuntamenti della settimana

Musica, cinema sotto le stelle, incontri culturali, iniziative diffuse nella nuova settimana di appuntamenti a Rimini.

Tra i protagonisti Patrick Watson, in concerto venerdì 24 luglio alla Corte degli Agostiniani, nell’ambito di Percuotere la Mente, sezione della Sagra Musicale Malatestiana. L’artista canadese presenta il suo Uh Oh Tour, dall’album nato dopo la difficile esperienza della paralisi delle corde vocali e segnato da un percorso di ripresa personale e artistica, che unisce atmosfere oniriche e ricerca tecnica in un suono essenziale e cinematografico.

Sempre dal 24 luglio prende il via in Piazzale Kennedy Rds Loves Rimini, che per oltre una settimana anima il lungomare di Rimini con dirette radiofoniche, con le voci di Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, dj set e party serali con i dj di Discoradio Party e, venerdì 31 luglio, l'appuntamento musicale con Alexia, una delle artiste italiane più note e apprezzate nel panorama della musica dance e pop internazionale.

Ancora musica lunedì 27 luglio, quando la Corte degli Agostiniani ospita il festival Crossroads con Love Songs, un omaggio alla canzone d’amore interpretato dall’Italian Jazz Orchestra diretta da Fabio Petretti, con la partecipazione di Simona Molinari.

Sabato 25 luglio si celebra il decennale del Rimini Summer Pride, manifestazione che nel tempo è diventata uno degli appuntamenti simbolo in Riviera. La tradizionale parata sul lungomare richiama migliaia di partecipanti in una festa dedicata ai diritti, all’inclusione e alla visibilità della comunità LGBTQIA+. Per celebrarne il decennale, una settimana, fino al 26 luglio, di incontri tematici, momenti di approfondimento e iniziative dedicate alla storia, alla salute, all’informazione, alla scuola e ai diritti civili.

Alla Corte degli Agostiniani continua la rassegna cinematografica Agostiniani 2026, che porta sul grande schermo alcuni dei titoli più interessanti della stagione. Tanti anche gli incontri letterari e momenti di approfondimento: alla Biblioteca Gambalunga prosegue il ciclo Libri quasi dimenticati: giovedì 23 luglio appuntamento con Annalisa Ambrosio, che racconta ‘Errata, una vita sotto esame’, di George Steiner, mentre si sposta al Teatro Galli la rassegna Omero sotto le stelle, un viaggio tra i temi universali dei poemi omerici che invita a rileggere il mondo antico alla luce delle sensibilità contemporanee. Mercoledì 22 luglio si parla de ‘L’arte del sorriso’. Dèi capricciosi ed eroi imperfetti: il comico come antidoto".

Nei giardini del Seminario di Covignano continua la rassegna Serate al Colle: giovedì 23 luglio è proiettato ‘Appuntamento a Land’s End’ per la regia di Gillies MacKinnon (2021).

Venerdì 24 luglio sulla Spiaggia di Rimini Terme, un’altra serata dedicata al cinema con la proiezione del cortometraggio Punta de l'Est, diretto dal regista riminese Gianmarco Liggieri. Alla serata saranno presenti il regista e i protagonisti della storia, ambientata nella Romagna degli anni Settanta.

La musica dal vivo attraversa diversi spazi della città. Nei Giardini dei Palazzi dell’Arte prosegue Swing Out Summer, organizzato dal Rimini Jazz Club, che abbina concerti jazz e lindy hop. Domenica 26 luglio l’Orchestra Black Coffee Groove Espresso e i ballerini di Circle 05 propongono una serata dedicata allo swing e alla social dance.

All’Arena Francesca da Rimini continuano gli appuntamenti di Sgr Live: dal tributo a Ornella Vanoni di lunedì 20 luglio, alla serata dedicata alla storia della Rimini della notte e dei locali che hanno segnato un’epoca, mercoledì 22 luglio, fino al concerto acustico dei Musicadesnuda, giovedì 23 luglio. Al Parco degli Artisti, venerdì 24 luglio, è in programma il tributo a Vasco Rossi con Quelli KOModi e i Vascoverband, mentre sabato 25 luglio va in scena Amici di MiaZia, spettacolo comico della Compagnia San Costanzo. Anche l’Area Settebello propone concerti, teatro, incontri culturali, racconti musicali e momenti di socialità.

A Torre Pedrera torna la tradizionale Festa della Trebbiatura, dal 24 al 26 luglio, dedicata alle radici rurali della Romagna, con macchine agricole d’epoca, musica e prodotti tipici. A Viserba proseguono gli incontri de I Lunedì di Viserba, mentre in piazza Pascoli arrivano le serate dello Sganassau Cabaret: venerdì 24 luglio è ospite Giusy Zenere, attrice comica, cabarettista e conduttrice radiofonica e televisiva.

Sulla spiaggia si alternano appuntamenti come i Bagni sonori all’alba, previsti il 21 e 27 luglio, i percorsi di ginnastica e movimento proposti da Fluxo e dalle iniziative SunRise e SunSet Flow. Chi ama il mare può partecipare alle uscite in SUP all’alba, mentre gli appassionati di sport possono assistere alle sfide del primo Campionato cittadino di Foot Table o prendere parte alla Moratona di 5 km lungo il Parco del Mare del 24 luglio.

Mercoledì 22 luglio, sulla spiaggia del Grand Hotel, si svolge invece il Summer Dream Beach Party, con musica, finger food e intrattenimento, per una serata su prenotazione all’insegna dell’eleganza e della convivialità. Non mancano gli appuntamenti legati a natura, sostenibilità e tradizioni locali, come le visite guidate all’Apiario delle Befane (22 luglio), che permettono di scoprire da vicino il mondo delle api, o il festival Altissime Voci (26 luglio), dedicato al dialogo tra arte, musica e biodiversità urbana. Anche la tradizione marinara trova spazio con la serata dello spiedino del pescatore al Museo E’ Scaion di Viserbella, occasione per valorizzare la cultura e i sapori del mare Adriatico (21 luglio).

Tra gli appuntamenti legati alla solidarietà, giovedì 23 luglio, il CEIS ospita Voci di pace, serata benefica con musica, cena palestinese e animazioni per bambini e bambine. L’iniziativa vede la partecipazione dell’Azure Trio, formato da Gaia Belletti alla voce, Luca Arduini alla chitarra e Thomas Lotti al contrabbasso, e sostiene un intervento umanitario nella Striscia di Gaza a favore di bambini e bambine con disabilità. Sabato 25 luglio, invece, il Campo Don Pippo, Rimini alta, ospiterà il Torneo di Burraco targato RiminiForMutoko: una serata speciale dove la passione per il gioco incontra la solidarietà, per raccogliere fondi a favore di cinque straordinari progetti benefici sia locali che internazionali.

A completare il programma sono le serate di shopping, mercatini e animazione diffusa. Ogni mercoledì il centro storico ospita la Rimini Shopping Night, con negozi aperti, visite guidate, musei accessibili in orario serale, artigianato e spettacoli. Mercatini, fiere e sagre animano inoltre le diverse località della costa, da Marina Centro a Miramare, da Viserba a Torre Pedrera.