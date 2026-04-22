Italiani Duathlon: Td Rimini sul podio, argento Juniores e tre atleti in top 5

Td Rimini protagonista agli Italiani Duathlon a Magione: argento Mixed Relay Juniores; 4° Alessandri, 5° Accorsi e Toccaceli

Il TD Rimini torna dai Campionati Italiani Giovanili di Duathlon Individuale e Mixed Relay con risultati importanti, confermandosi tra le realtà più solide del panorama nazionale. A spiccare è l’argento conquistato nella Mixed Relay Juniores, al termine di una gara combattuta fino agli ultimi metri, oltre a numerosi piazzamenti di rilievo nelle prove individuali.

“Siamo scesi a Magione consapevoli di poterci giocare il podio in più di una categoria – ha dichiarato la presidente Romina Ridolfi – e i nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno dato tutto, anche se non sempre è bastato. Hanno corso non solo per sé, ma anche e soprattutto per la squadra”.

Le gare individuali del sabato

Nella giornata di sabato spazio alle prove individuali, dove non sono mancate prestazioni di alto livello. Tra le juniores, Aurora Toccaceli ha chiuso al 5° posto, penalizzata da un errore in T1 che le ha fatto perdere il contatto con la testa della corsa. Alle sue spalle Carlotta Verde, 10ª, protagonista di un’ottima frazione ciclistica che ha permesso di riportare la compagna in corsa per il podio, mentre Allegra Belletti ha terminato 29ª.

Quinto posto anche per Emi Accorsi tra le Youth B, sempre nelle prime posizioni durante la gara. Tra gli Youth A, Sergio Rabottini ha concluso 15°, autore di una rimonta determinata nonostante un imprevisto nella prima frazione, dimostrando grande carattere. Buone indicazioni anche dagli altri atleti in gara, tra Youth A e Youth B, tutti autori di prove convincenti.

Da sottolineare la prestazione di Alice Alessandri, protagonista di un vero “colpo di scena”: arrivata direttamente dall’Arizona, dove studia e gareggia nel circuito NCAA, ha conquistato un eccellente 4° posto tra le U23, sfiorando il podio dopo aver lottato fino all’ultima frazione.

Ph Luca Scorzoni

Ottimi risultati anche nelle gare di contorno, con la vittoria di Beatrice Di Pardo tra le ragazze, capace di costruire il successo già nella frazione MTB. Buoni piazzamenti anche per Carolina Paesani (14ª), Aron Accorsi (9°) e Valerio Di Francesco (11°), protagonisti di gare solide e combattute.

La beffa nella Mixed Relay

La domenica è stata dedicata alle Mixed Relay, dove il TD Rimini si presentava con ambizioni dichiarate di vittoria nella categoria juniores. Due le squadre competitive schierate.

Il quartetto composto da Emi Accorsi, Achille Alessandri, Carlotta Verde e Mattia Agostini ha disputato una gara di altissimo livello, costruendo un vantaggio significativo grazie alle ottime frazioni iniziali. Tuttavia, nell’ultimo tratto, il ritorno del Team Star ha ribaltato la situazione: sfruttando anche il traffico dei doppiati, gli avversari sono rientrati negli ultimi chilometri, andando a conquistare la vittoria e lasciando al TD Rimini una medaglia d’argento dal sapore amaro.

Dodicesimo posto invece per l’altra formazione, composta da Aurora Toccaceli, Sergio Rabottini, Allegra Belletti e Giulio Paesani, a lungo in lotta per un piazzamento tra le prime otto.

“Un argento che fa male per come è arrivato – si legge nella nota del club – ma che rappresenta comunque il frutto del lavoro di squadra portato avanti da atleti e tecnici. Di più non era possibile fare”.

Prossimi appuntamenti

Il TD Rimini tornerà in gara già sabato prossimo a Cupra Marittima per una tappa del Circuito Nazionale Triathlon, in preparazione ai prossimi importanti impegni: la Coppa Europa Juniores di Caorle e il Challenge Cesenatico del 9-10 maggio 2026.