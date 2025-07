Ius Italiae, Tajani: "Non metto in difficoltà il Governo"

"Ma non è marcia indietro", precisa

“Lo Ius Italiae non è l’emergenza numero uno”. Parola del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ma, aggiunge, “dirlo non significa fare marcia indietro”.

Secondo il leader di Forza Italia, il tema dell’integrazione va affrontato con pragmatismo e responsabilità: “Un centrodestra moderno deve farsi carico di questo problema, non deve farlo la sinistra con proposte lassiste”. L’integrazione, ha sottolineato, è “parte del nostro programma”, ma va trattata senza ideologie, né pressioni esterne.

Tajani ha anche voluto ribadire la sua lealtà all’alleanza di governo: “Lungi da me mettere in difficoltà il governo. Figurarsi se posso fare una minima azione che possa mettere in difficoltà il centrodestra. Ho raccolto l’eredità di Berlusconi e intendo rispettarla”.

Alla domanda se fosse disposto a far passare la proposta con il sostegno dei voti dell’opposizione, Tajani ha glissato: “Io vorrei convincere i nostri alleati entrando nel merito”.