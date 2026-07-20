Ivan Cottini ospite a San Giovanni: la sua esperienza di vita raccontata al pubblico dell'arena Spettacoli

L'apertura della serata sarà affidata agli allievi e ai ballerini della Asd Studio Danza Il Castello

Prosegue la rassegna estiva di San Giovanni in Marignano con una serata speciale dedicata ad arte, danza e inclusione. Giovedì 23 luglio alle ore 21:15, l'Arena Spettacoli di Largo Fosso del Pallone ospiterà Ivan Cottini, che attraverso il linguaggio della danza racconterà al pubblico la sua esperienza di vita, caratterizzata dalla convivenza con la sclerosi multipla. L'apertura della serata sarà affidata agli allievi e ai ballerini della Asd Studio Danza Il Castello, con la direzione artistica di Samantha Semprini che proporrà le coreografie ispirate allo spettacolo "Wonka”, curate da Luana Gerboni.