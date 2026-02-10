Judo, la riccionese Sofia Longo brilla a Roma: bronzo e balzo nel ranking mondiale

Judoka Riccionese protagonista alla Rome Cadet European Cup 2026

La Rome Cadet European Cup 2026 ha riunito 31 nazioni e 762 judoka lo scorso finesettimana , confermandosi uno degli appuntamenti internazionali più prestigiosi del calendario giovanile europeo. La Judoka Riccionese ha preso parte alla competizione con tre atleti, distinguendosi in modo particolare grazie alla prestazione di Sofia Longo, protagonista di una gara di altissimo livello.

Sofia Longo, testa di serie n. 3, ha iniziato il percorso superando l’israeliana Lihi Soffer per yuko, per poi imporsi con decisione sulla spagnola Marta Monzo Pascual grazie a un ippon di immobilizzazione. Nei quarti ha dominato la francese Melissa Lieutet, chiudendo l’incontro con un ippon di seoi-nage. La semifinale l’ha vista opposta all’italiana Aurora Ferro, avversaria già incontrata più volte, che questa volta è riuscita a fermarne la corsa. Nella finale per il bronzo Sofia ha ritrovato lucidità e determinazione, superando la francese Ninon Joly per somma di ammonizioni.

"Sofia ha condotto una gara eccezionale, con estrema professionalità. Scala il ranking mondiale dal 24º all’11º posto. I suoi incontri sono stati vari, ricchi di judo di qualità. Siamo orgogliosi del risultato, ma soprattutto della qualità del judo che esprime: è l’immagine che vogliamo del nostro club e del nostro modo di praticare il judo", commenta il direttore tecnico Giuseppe Longo.

In gara anche Anna Vittoria Forlani e Luca Fornasiero. Anna Vittoria ha affrontato con coraggio la croata Vita Hudika, numero 12 al mondo, cedendo solo per somma di ammonizioni dopo un incontro combattuto. Fornasiero, al suo debutto internazionale, ha affrontato lo spagnolo Sergio Lago Rosello, senza riuscire a superare il turno.

"Per Anna Vittoria era la prima esperienza internazionale: l’emozione e un sorteggio difficile l’hanno fermata troppo presto. Luca, anche lui all’esordio, è giovanissimo e con un potenziale enorme: questa gara sarà un trampolino di lancio per i prossimi anni», aggiunge Longo.

La trasferta romana prosegue ora con tre giorni di training camp internazionale presso il Centro Olimpico “Matteo Pellicone”, dove Sofia Longo è stata convocata per allenarsi con la squadra nazionale.