Judoka Riccionese a Lignano: Sofia Longo conferma il primato nazionale

Un weekend intenso che ha messo in luce la qualità del lavoro svolto dal club e la crescita costante dei giovani atleti riccionesi

Risultati di grande prestigio al Trofeo Italia di Lignano Sabbiadoro lo scorso weekend per la Judoka Riccionese, prima tappa nazionale per le categorie Cadetti (U18) e Juniores (U21). Un weekend intenso che ha messo in luce la qualità del lavoro svolto dal club e la crescita costante dei giovani atleti riccionesi.



Sofia Longo: doppio oro e conferma ai vertici nazionali.

Protagonista assoluta della trasferta è stata Sofia Longo (44 kg), che ha dominato la gara U18 da testa di serie numero 1, vincendo tre incontri senza subire punti né sanzioni.

Il giorno successivo ha replicato l’impresa anche tra le U21, conquistando un secondo oro con altre tre vittorie nette. Una doppietta che conferma Sofia tra le migliori judoka italiane della sua categoria.



Cadetti U18: segnali importanti da tutto il gruppo

Accanto alla campionessa riccionese, il club ha schierato altri quattro giovani atleti, tutti protagonisti di prove significative: Anna Vittoria Forlani (70 kg) al 7° posto con due vittorie e una sconfitta, con una prestazione solida e in crescita; Luca Fornasiero (66 kg) un esordio positivo nella nuova categoria, due turni superati e stop ai sedicesimi; Alessandro Nassuato (66 kg), sorteggio difficile e uscita al primo turno, ma con margini di miglioramento evidenti; Cecilia Nassuato (48 kg): anche per lei eliminazione al primo incontro, nonostante un potenziale che in allenamento emerge con maggiore continuità.

Juniores U21: debutto incoraggiante per Forlani

Nella giornata dedicata agli Juniores, oltre al trionfo di Sofia, va sottolineata la prova di Anna Vittoria Forlani, al suo primo impegno nella categoria U21. Nonostante un sorteggio impegnativo e l’eliminazione al primo turno, ha mostrato una qualità di judo superiore rispetto al giorno precedente, segnale di una crescita tecnica e mentale costante.



Le parole dello staff tecnico

“Il livello della gara era altissimo, con la presenza di atleti croati e sloveni di grande esperienza. Questo rende ancora più significativo il valore delle nostre prestazioni: Sofia ha confermato la sua eccellenza sia negli U18 che negli U21. Anna Vittoria sta trovando il suo equilibrio nella nuova categoria di peso e ha dimostrato di poter competere anche tra le Juniores. Siamo molto soddisfatti del giovane Luca Fornasiero, che ha affrontato la gara con coraggio. Alessandro e Cecilia Nassuato devono migliorare l’approccio alla competizione, perché in allenamento mostrano un potenziale molto più alto.”

Il valore del lavoro del club

Il risultato complessivo testimonia la solidità del percorso tecnico della Judoka Riccionese, capace di formare atleti competitivi nelle principali categorie giovanili e di accompagnarli con un lavoro costante su tecnica, preparazione fisica e mentalità. Nella classifica femminile per società, il club riccionese ha chiuso al 5° posto, a un passo dal podio nazionale.



Prossimi impegni

Fra due settimane i Cadetti Sofia Longo, Anna Vittoria Forlani, Luca Fornasiero e Alessandro Nassuato saranno impegnati a Roma per la prima tappa di Coppa Europa, seguita da tre giorni di training camp con i migliori atleti d’Europa: un’opportunità fondamentale per continuare il percorso di crescita internazionale.