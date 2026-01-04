Judoka Riccionese chiude l’anno in crescita tra esami superati e nuovi traguardi

Risultati sportivi, formazione tecnica e spirito di squadra al centro del finale di stagione

La Judoka Riccionese ha chiuso l’anno sportivo il 20 dicembre con la partecipazione agli esami regionali presso il centro federale di Castel Maggiore (BO), che ha messo in evidenza non solo la preparazione tecnica degli atleti, ma anche la solidità di un gruppo che continua a crescere insieme. Una sessione intensa, ricca di emozioni e risultati, che conferma la qualità del lavoro svolto all’interno della società riccionese.

Tra le protagoniste della giornata spicca Anna Vittoria Forlani, che ha superato brillantemente l’esame per il 1° Dan. La promozione arriva al termine di una stagione agonistica di grande rilievo, caratterizzata dal bronzo ai Campionati Italiani A2 nella categoria -63 kg e dal quinto posto al Gran Prix di Policoro, dove ha debuttato nella nuova categoria di peso dei 70 kg. Un percorso che testimonia maturità, determinazione e una crescita costante.

La giornata ha segnato un traguardo importante anche per Morgana De Paoli, atleta che negli anni ha scritto pagine fondamentali nella storia della Judoka Riccionese, con numerosi titoli italiani, una Coppa Europa U18 e il bronzo agli EYOF 2021. Dopo oltre un anno di stop per infortunio, è tornata alle competizioni conquistando risultati di grande spessore, tra cui la vittoria al Grand Prix di Lignano, il bronzo ai Campionati Italiani Junior, l’oro ai Campionati Italiani Universitari e l’argento agli Assoluti A2. A coronamento di questa stagione di rinascita, ha superato anche l’esame federale ottenendo il titolo di Allenatore di Base, un passo che la inserisce ufficialmente nel percorso tecnico FIJLKAM e arricchisce ulteriormente il patrimonio della società.

Determinante, nel corso degli esami, è stato il contributo di Sofia Longo, Bruno Badiane e Sante Bascucci, che hanno ricoperto il ruolo di "uke" (compagno d'allenamento) con grande professionalità e spirito di servizio. La loro presenza ha garantito qualità tecnica e sostegno costante alle atlete impegnate nelle prove, incarnando i valori di collaborazione, rispetto e fiducia reciproca che sono alla base del judo.

La giornata si è arricchita anche del successo di Sonia Arduini, già tecnico di provata esperienza, che ha sostenuto e superato in modo brillante l’esame per il reintegro nei quadri tecnici federali, confermando la solidità del gruppo e la volontà di crescere non solo sul piano agonistico, ma anche su quello formativo.

Gli esami di fine anno hanno restituito l’immagine di una società coesa, capace di condividere sacrifici, obiettivi e risultati. Alla Judoka Riccionese il successo individuale diventa sempre un successo collettivo e questa giornata ne è stata la dimostrazione più evidente. La società esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti e guarda al nuovo anno con entusiasmo, consapevole di poter contare su un gruppo forte, competente e unito.



