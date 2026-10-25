Junior Eurovision 2026, San Marino: Violamarie conquista un quarto posto da record

Con “Ruota panoramica” la giovane cantante regala al Titano il miglior piazzamento di sempre e conquista il secondo posto nel voto online

Il Junior Eurovision Song Contest 2026 incorona l’Armenia, ma regala a San Marino una pagina indimenticabile. Sul palco di Malta, Naré conquista la vittoria con “Boo!”, un brano energico e coinvolgente che convince pubblico e giurie. Per la Repubblica, però, il risultato più atteso arriva da Violamarie, protagonista di una prova che segna una svolta nella storia sammarinese della competizione.

San Marino conquista il quarto posto e raggiunge il miglior piazzamento di sempre al JESC. Un balzo in avanti di cinque posizioni rispetto al risultato dello scorso anno, che porta il Titano ai vertici della classifica e conferma la crescita della sua presenza nella manifestazione europea dedicata ai giovani talenti.

A rendere ancora più significativo il risultato è il voto online, nel quale Violamarie si classifica seconda, stabilendo un nuovo record assoluto per San Marino. Un doppio traguardo che dà valore al percorso artistico della giovane cantante e alla partecipazione della Repubblica, sostenuta dal lavoro della delegazione sammarinese, guidata da Denny Montesi.

Con “Ruota panoramica”, Violamarie ha portato sul palco ritmo, personalità ed emozione. Il brano affida a un’immagine immediata e suggestiva il racconto della vita, fatta di salite e discese, cambiamenti e nuove prospettive. Una metafora che accompagna l’esibizione e dà voce a un messaggio capace di parlare a un pubblico di generazioni diverse.

In una finale che vede in gara sedici Paesi, San Marino conquista così un posto di rilievo, trasformando la partecipazione al Junior Eurovision in un risultato destinato a lasciare il segno. Il quarto posto e il secondo nel voto online consegnano a San Marino due primati e una certezza: il Titano può competere ai massimi livelli anche su un palcoscenico internazionale.

Un successo che valorizza Violamarie, premia il lavoro della delegazione e rafforza le prospettive future della Repubblica nella competizione.

Dichiarazione del Direttore Generale di San Marino RTV, Roberto Sergio:

«Il quarto posto conquistato da San Marino allo Junior Eurovision Song Contest 2026 rappresenta un risultato di assoluto prestigio e un motivo di grande orgoglio per l’intera Repubblica. Non è soltanto un importante successo artistico. È la dimostrazione concreta che qualità, visione, competenza e capacità organizzativa consentono anche a una realtà come la nostra di competere ai massimi livelli sulla scena internazionale.

A Violamarie rivolgo i miei più sinceri complimenti per aver rappresentato San Marino con talento, personalità e straordinaria maturità artistica. Il secondo posto nel voto del pubblico conferisce a questo risultato un valore ancora maggiore, testimoniando la capacità di emozionare e coinvolgere una platea internazionale. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a Denny Montesi e a tutta la squadra di San Marino RTV, il cui lavoro, svolto con professionalità, dedizione e determinazione, ha contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di questo traguardo.

Questo risultato rafforza la nostra convinzione che investire sulle competenze, valorizzare i talenti e consolidare la presenza di San Marino nei grandi appuntamenti internazionali sia la strada giusta. È una visione che intendiamo portare avanti con ambizione e responsabilità, facendo della qualità e della credibilità i principi guida della nostra azione.

San Marino RTV deve essere grande non per dimensioni, ma per autorevolezza, capacità e risultati. Questo quarto posto dimostra che abbiamo le competenze e la determinazione per esserlo».