Karate, 8 Podi per lo Shotokan Santarcangelo al Trofeo Sakura UISP.

Una festa dello sport per condividere valori ed educazione del Karate tradizionale, con gare di kata per età e grado

Sabato 14 Febbraio a Formigine (MO) si è svolto il 4° Trofeo Sakura del settore KST (Karate Shotokan Tradizionale) della UISP, che ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti, bambini ragazzi e adulti da 6 a 35 anni, da cintura bianca a nera provenienti da 14 associazioni sportive dell’ Emilia Romagna. Una manifestazione pensata per essere una festa dello sport e un’occasione per stare insieme condividendo valori, educazione e cultura del Karate tradizionale. Il Trofeo di consisteva in prove di kata(forma) con gli atleti opportunamente divisi per fasce di età e grado da cintura bianca a nera.

L’ A.S.D. Shotokan Karate Club Santarcangelo ha partecipato con 16 atleti ottenendo 8 podi:

1° classificati: Enrico Capanni, Emma Capuzzo , Francesco Arlotti, Letizia Pagliarani.

2° classificati: Rayenne Fratti, Fatima Lemjaafar.

3° classificati: Cristian Mazzotti, Basma Lemjaafar.