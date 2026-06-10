Karate, a Cesenatico trionfa lo Shotokan Santarcangelo: 17 podi ai Campionati US Acli

Oltre 150 atleti in gara nella rassegna nazionale inserita in SportInTour. Tre ori e numerosi piazzamenti per il club santarcangiolese

Grande successo per i Campionati del settore Karate US Acli, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che si sono svolti sabato 6 giugno a Cesenatico con la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da diverse realtà sportive italiane. La competizione prevedeva prove individuali di Kata (forma), con gli atleti suddivisi per grado, dalla cintura bianca alla cintura nera, e per fascia d’età, dai 7 anni fino agli over 50.

Tra i protagonisti della manifestazione l’ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo, che ha preso parte all’evento con 23 atleti conquistando complessivamente 17 piazzamenti nelle diverse categorie. Sul gradino più alto del podio sono saliti Giacomo Cenci, Filippo Fabbri e Cristian Mazzotti. Medaglia d’argento per Fatima Lemjaafar, Francesco Arlotti, Valentino Grisciuc, Massimo Capuzzo e Andrea Cilumbriello. Terzo posto per Thomas Vodopi, Khady Faye, Basma Lemjaafar, Pasquale Saulino e Fatou Fall. Ai piedi del podio si sono invece classificati Alice Albanese, Enrico Capanni, Emma Capuzzo e Samuel Cutarelli.

La competizione è stata organizzata da US Acli nell’ambito di SportInTour, la manifestazione nazionale dell’Unione Sportiva Acli che da quattordici anni coinvolge oltre 10mila sportivi di numerose discipline in tutta Italia. Cesenatico e altre località della Riviera romagnola hanno ospitato le tappe del 30 maggio-2 giugno, del 6-7 giugno e ospiteranno anche quelle del 13-14 giugno, richiamando complessivamente oltre 3mila presenze nei fine settimana dedicati allo sport.

Per quanto riguarda il karate, all’organizzazione dell’evento hanno collaborato US Acli e, sul territorio, l’ASD Shotokan Karate Club Santarcangelo guidata dal maestro Denis Pironi, 7° Dan.