Karate Kyokushinkai, Rimini ospita il 5° Stage Internazionale

Dal 18 al 20 settembre oltre 160 partecipanti, 7 dojo internazionali e 21 italiani per tre giornate dedicate a tecnica, disciplina e confronto tra scuole

Dal 18 al 20 settembre 2026, Rimini ospiterà il 5° Stage Internazionale di Karate Kyokushinkai, manifestazione che da cinque anni richiama nella città romagnola praticanti e maestri provenienti da tutta Italia e dall’estero, portando un notevole prestigio alla città.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di 7 dojo internazionali e 21 dojo italiani, confermando la crescente importanza dell’iniziativa (circa 160 le adesioni all’evento), che nasce con l’obiettivo di valorizzare i valori propri delle arti marziali: disciplina, rispetto, sacrificio, determinazione, umiltà, tradizione e spirito marziale del gruppo.

Come nelle edizioni precedenti, anche quest’anno saranno presenti ospiti di fama internazionale, campioni mondiali ed europei, contribuendo a mantenere elevato il livello tecnico dell’evento.

Lo stage, organizzato e promosso con passione dal Sensei Giuseppe Palumbo e dallo Shinden Dojo Rimini, sarà guidato da tre importanti esponenti del Karate Kyokushinkai: Shihan Tsutomu Wakiuchi, Shihan E. Kostov e Shihan G. Kostova.

Particolare rilievo assume la presenza di Shihan T. Wakiuchi, Branch Chief Karate Kyokushinkai Italia e allievo diretto di Sosai Masutatsu Oyama, fondatore dello stile Kyokushinkai. La sua partecipazione rappresenta un prezioso collegamento con la tradizione e con gli insegnamenti trasmessi direttamente dal fondatore del Karate Kyokushinkai.

Grande attenzione è dedicata all’unione del Kyokushinkai e al confronto tra diverse realtà. Lo stage vuole essere un momento d’incontro e unione tra praticanti di diverse realtà nelle arti marziali, rimanendo aperto anche alla partecipazione di praticanti di altri stili, nella convinzione che il rispetto e la condivisione possano rappresentare una fonte di crescita e arricchimento per tutti.

L’evento, con il patrocinio di AICS Rimini, si svolgerà a Rimini tra la spiaggia libera 107/108 e la palestra dell’Istituto Marco Polo, con questo programma a ingresso libero:

Venerdì 18 settembre

Dalle 15.00 alle 18.30, palestra dell’Istituto Marco Polo.

Sabato 19 settembre

Dalle 6.00 alle 7.30 e dalle 9.00 alle 12.00, spiaggia libera 107/108.

Dalle 15.00 alle 18.30, palestra dell’Istituto Marco Polo.

Domenica 20 settembre

Dalle 6.00 alle 7.30, spiaggia libera 107/108.

Dalle 9.00 alle 12.30, palestra dell’Istituto Marco Polo.