Ketty e Paolo, coppia vincente anche nel lavoro: il loro studio compie 20 anni

L'amministrazione bellariese si congratula per il traguardo dei 20 anni dello studio Neri e Campana

Ha compiuto vent’anni lo studio Neri e Campana, eccellenza bellariese nel settore della salute e del benessere. Realtà nata da un’idea della fisioterapista Ketty Campana, a cui si è aggiunto in un primo momento il marito osteopata Andrea Neri. "Nel tempo - rileva l'amministrazione comunale bellariese, che ha reso omaggio all'attività - è stata capace di coagulare attorno a sé altre professionalità: divenendo un esempio di coworking in grado di soddisfare una pluralità di esigenze nel campo della cura ed accogliendo oggi un totale di quattro fisioterapisti, due osteopati, due biologi nutrizionisti, un medico radiologo ed un dietista".

L'amministrazione comunale ha festeggiato con Ketty e Andrea il traguardo, presenziando con il sindaco Filippo Giorgetti, esprimendo a nome della comunità i ringraziamenti e i migliori auguri "per proseguire con successo una storia fatta di passione e professionalità".