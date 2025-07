Kevin Spacey arriva in Riviera: sarà premiato all'Italian Global Series Festival

Ospite della kermesse che si svolgerà tra Rimini e Riccione

Il direttore artistico dell’Italian Global Series Festival Marco Spagnoli ha annunciato la partecipazione di Kevin Spacey alla kermesse.

L’attore statunitense riceverà il premio Maximo Excellence Award il 23 giugno a Rimini, un riconoscimento di grande prestigio che celebra l'eccellenza artistica. Kevin Spacey è stato uno dei primi attori premiati con 2 premi Oscar e 1 Golden Globes a guidare una serie di lunga durata: ha segnato un momento pionieristico in TV e ha stabilito un nuovo standard nella narrazione seriale”.

Spacey sarà poi ospite di un secondo appuntamento a Riccione, il 25 giugno.



L'Italian Global Series Festival, in programma a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno, continua a consolidarsi come uno degli eventi di riferimento per l’audiovisivo, un’occasione unica per celebrare la bellezza e la complessità delle storie globali raccontate attraverso la televisione e il cinema.

APA – Associazione Produttori Audiovisivi è l’ideatrice e organizzatrice dell’IGSF – Italian Global Series Festival. L’iniziativa è stata realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà Spa, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Riccione e Rimini.