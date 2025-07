Kevin Spacey in bicicletta per il centro storico di Rimini: visita al Fellini Museum

Il premio oscar Kevin Spacey in visita al Fellini Museum accolto dal direttore Leonetti e dall'assessore Lari

È arrivato anche questa volta in bicicletta, di sorpresa e senza farsi annunciare, per scoprire le sale di Castel Sismondo oggi custodi delle suggestioni cinematografiche felliniane. Il due volte premio Oscar Kevin Spacey, ospite d’eccezione lunedì sera alla cerimonia di apertura dell’Italian Global Series Festival al Teatro Galli, ieri pomeriggio (martedì 24 giugno) si è presentato al varco del castello malatestiano per una visita al Fellini Museum, in una tappa di quello che è stato il suo personalissimo tour riminese sulle tracce del Maestro.

Dopo l’emozionante discorso dal palcoscenico del Galli, dove l’attore statunitense ha trascinato il pubblico in un ispirato racconto del suo omaggio alla tomba del Maestro al cimitero monumentale, Spacey ha quindi approfittato della sua permanenza in città per visitare il Museo, dedicando particolare attenzione alla sala dedicata al Giulietta Masina e a quella dedicata al Libro dei sogni, mostrando interesse per la produzione grafica del regista. Al termine del percorso, l’assessore alla Cultura Michele Lari e il direttore del Fellini Museum Marco Leonetti hanno omaggiato Spacey del volume che raccoglie i disegni del Maestro appartenenti alla collezione del Museo.

Poco dopo a fare visita al Fellini Museum anche Katheryn Winnick, star della serie tv Vikings. Anche Winnick è tra gli ospiti che animano l'Italian Global Series Festival, la rassegna internazionale in corso a Rimini e Riccione fino a sabato, ideata e organizzata da APA (Associazione Produttori Audiovisivi) e realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Cinecittà, Regione Emilia Romagna, Comune di Riccione e Comune di Rimini in corso.