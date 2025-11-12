Kiev smentisce la resa dei marines ucraini a Pokrovsk: “Notizie false diffuse da Mosca”

"Le truppe ucraine mantengono le loro posizioni"

L’esercito ucraino ha smentito con fermezza le notizie, diffuse da fonti russe, secondo cui un’unità dei marines di Kiev si sarebbe arresa nella zona di Pokrovsk, nell’Ucraina orientale.

In un commento rilasciato all’agenzia Ukrinform, il colonnello Oleksandr Zavtonov, portavoce del 30º Corpo dei Marines della Marina ucraina, ha definito tali affermazioni “parte di un’operazione di disinformazione” condotta dai media russi.

“Le informazioni diffuse dai media nemici sulla presunta ‘resa’ dei militari della 38ª Brigata di Marina nella zona del villaggio di Myrnohrad (direzione Pokrovsk) fanno parte di un’operazione di disinformazione. Annunciamo ufficialmente che i militari della 38ª brigata non si sono arresi”, ha dichiarato Zavtonov.

Il portavoce ha inoltre sottolineato che le truppe ucraine “continuano a mantenere le loro posizioni” e che “infliggono perdite significative” all’esercito russo nel settore del fronte di Pokrovsk, una delle aree più contese del Donetsk.

Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver preso il controllo di un altro villaggio nella stessa regione, Sukhyi Yar, situato a sud della città di Pokrovsk. Secondo Mosca, nella zona sono ancora in corso combattimenti tra le forze russe e ucraine.