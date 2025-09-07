Kiev sotto attacco: centinaia di droni e missili russi contro la capitale

Tra le vittime anche un bambino di un anno

Una nuova ondata di attacchi russi ha colpito duramente la capitale ucraina. Secondo quanto riferito dal sindaco Vitalii Klitschko, citato dai media locali, centinaia di droni e missili sarebbero stati lanciati su Kiev nella notte. Almeno tre edifici residenziali risultano in fiamme dopo essere stati colpiti dalle esplosioni. Le squadre di emergenza sono al lavoro per domare gli incendi e soccorrere i feriti, mentre continua la conta delle vittime.

Il bilancio provvisorio parla di due morti e undici feriti. Tra le vittime c’è anche un bambino di appena un anno. Tra i feriti, invece, è stata segnalata la presenza di una donna incinta.

L’Aeronautica militare ucraina aveva già segnalato, durante l’attacco, il lancio di numerosi missili russi diretti verso il Paese. L’allarme antiaereo è risuonato per ore nella capitale, mentre le difese hanno cercato di intercettare quanti più ordigni possibile.