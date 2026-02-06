L' Atletica 75 Cattolica torna in pista: quattro atleti ai Campionati Italiani di Ancona

Quest’anno, l’Atletica 75 ha fatto poker con ben quattro atleti

L’Atletica 75 di Cattolica torna in pista. Conclusi da poco tutti i meeting indoor, lo splendido impianto al chiuso di Ancona apre le porte ai Campionati Italiani di Atletica Leggera per le categorie allievi: 2009 e 2010 e per la categoria promesse: 2004, 2005, 2006.

Scenderà in pedana per prima l’8 febbraio Lucia Andreani (2005). Pochi giorni fa Lucia è riuscita a superare l’asticella nel salto in alto a 1.77, ottima misura che al momento la vede al secondo posto nelle graduatorie nazionali di specialità.

La settimana successiva il 14 e 15 febbraio sarà il turno degli allievi, dove la società di Cattolica si presenterà con tre ragazzi, Rikardo Shytaj (2009), Bruno Giampaoli e Leonardo Muratori (2010), primo anno di categoria.

Rikardo, nel salto in alto si presenta con un personale di 1.94, Bruno lo segue con un’asticella superata a 1.92.

Leonardo sarà invece in gara nei 60 ostacoli, specialità in cui detiene un buon 8”54, raggiunto dopo solo tre gare con ostacoli a 0.91 cm.