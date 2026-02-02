La Banca di San Marino dona 6mila euro alla ricerca sulla Sclerosi Multipla

L’assegno è stato consegnato nei giorni scorsi

Si è conclusa con un importante gesto di solidarietà la Lotteria di Natale 2025 di Banca di San Marino, che ha permesso di raccogliere 6.000 euro, interamente devoluti all’ASSM – Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla, realtà da oltre trent’anni impegnata nel supporto alle persone affette da questa patologia e alle loro famiglie.

L’assegno è stato consegnato nei giorni scorsi dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Generale di Banca di San Marino alla Presidente dell’ASSM, dott.ssa Susanna Guttmann, alla presenza di una rappresentanza del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

L’ampia partecipazione di Clienti, Soci e di numerosi cittadini conferma anche quest’anno la Lotteria BSM come una tradizione molto sentita dalla comunità, capace di unire momenti di condivisione e spensieratezza a un concreto sostegno sociale.

«Con questa iniziativa – dichiara Raffaele Bruni, Presidente di Banca di San Marino – rinnoviamo una tradizione particolarmente apprezzata dai sammarinesi e, allo stesso tempo, confermiamo la nostra attenzione verso il territorio e verso quella rete di associazioni che, con il loro impegno quotidiano, rappresentano un valore fondamentale per la comunità».

Fondata nel 1989 da pazienti e familiari, l’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla è oggi un punto di riferimento nel panorama sammarinese, affiancando all’assistenza sanitaria un articolato sistema di attività di supporto, sensibilizzazione e informazione.

«La sclerosi multipla – spiega la dott.ssa Susanna Guttmann, Direttore dell’Unità di Neurologia dell’ISS e Presidente dell’Associazione – è una patologia complessa che richiede un approccio continuativo e multidisciplinare. L’ASSM nasce proprio con l’obiettivo di offrire un sostegno che vada oltre l’approccio clinico, promuovendo attività di fisioterapia, osteopatia, yoga, pilates e supporto alla persona, per favorire la riabilitazione e il benessere fisico e psicologico. Parallelamente, l’Associazione è impegnata nella sensibilizzazione, nella raccolta fondi e nel sostegno alla ricerca e alla formazione del personale sanitario».

Banca di San Marino e l’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla ringraziano sentitamente Clienti, Soci e tutte le persone che hanno partecipato alla Lotteria, contribuendo al raggiungimento di un risultato di grande valore.

«Il contributo derivante dalla Lotteria di Natale 2025 – conclude la dott.ssa Guttmann – consentirà di proseguire e rafforzare le nostre attività, con benefici concreti per l’Associazione e per l’intera comunità».