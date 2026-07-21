La band celtic punk australiana The Rumjacks torna in Italia: tappa al Beky Bay

I The Rumjacks arrivano al Beky Bay con i brani del nuovo album Dead Anthems e i grandi classici della loro carriera

La celtic punk band australiana The Rumjacks torna in Italia il 24 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (Rimini): ad aprire la serata saranno i MaveriX, trio punk rock proveniente da Milano che si è fatto notare per il caratteristico mix di punk melodico e influenze country. Formatisi a Sydney, The Rumjacks si sono costruiti una reputazione globale diventando una delle realtà più amate e apprezzate della scena Celtic punk moderna: il loro sound fonde l'energia del punk rock con le influenze della tradizione folk irlandese.



Con oltre quindici anni di carriera, sette album in studio e milioni di stream globali, la band ha saputo evolvere il proprio stile senza mai rinunciare allo spirito autentico, all'energia e alla capacità narrativa che la contraddistinguono. L'ultimo capitolo della loro discografia è 'Dead Anthems', pubblicato nel 2025, che conferma la capacità della band di rinnovarsi mantenendo intatta la propria identità artistica. Tra cori trascinanti, melodie coinvolgenti e testi che alternano ironia, riflessione e senso di appartenenza, l'album racchiude l'essenza del gruppo. Sul palco romagnolo The Rumjacks porteranno dal vivo i brani di 'Dead Anthems' e i classici della loro carriera, come 'An Irish Pub Song'.