La Bandiera Blu sventola da 40 anni a Misano Adriatico

Il sindaco Fabrizio Piccioni: "Nostro preciso impegno tutelare un bene così prezioso come la qualità delle acque"

Dopo l’assegnazione ufficiale a Roma, eccola sventolare sulle spiagge di Misano Adriatico per comunicare la qualità certificata delle acque.

La Bandiera Blu è stata issata questa mattina (sabato 14 giugno) sul pennone di piazzale Roma durante una cerimonia alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto, delle forze dell’ordine, di una rappresentanza dei bagnini di salvataggio, associazioni di categoria, cittadini e turisti.

“Da quarant’anni a Misano viene riconosciuto un requisito fondamentale per una località turistica – dice il sindaco Fabrizio Piccioni –che comunica agli ospiti il risultato di un preciso impegno dell’Amministrazione e della comunità per tutelare un bene così prezioso come la qualità delle acque.

"La Bandiera Blu - chiosa - riassume sforzi comuni: sistematico controllo di tutte le acque, i comportamenti virtuosi, la qualità dei servizi e la sicurezza”.

Bandiera Blu a Misano

La bandiera è il riconoscimento che la ong Fee(Foundation for Environmental Education) ha confermato a Misano per il litorale; si aggiunge quella ottenuto dall’approdo di Portoverde (unico in Regione) e dalla società privata di gestione. È l’esito dell’analisi su 32 i criteri presi in esame, tra i quali la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, l’accessibilità, la sicurezza dei bagnanti, l’arredo urbano, la mobilità sostenibile, l’educazione ambientale e la valorizzazione delle aree naturalistiche.