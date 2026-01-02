La Befana a San Marino: il gran finale del Natale delle Meraviglie

Il 6 gennaio il Natale delle Meraviglie a San Marino entra nella fase conclusiva

Forte dell’ottimo riscontro ottenuto da questa 23° edizione, il Natale delle Meraviglie entra nella fase conclusiva, che culminerà martedì 6 gennaio. L’evento prosegue con il suo ricco programma di spettacoli e attrazioni in tutto il Centro Storico e invita tutti i visitatori a non perdere l’occasione di immergersi in uno scenario incantevole tra stelle luminose, i tradizionali mercatini, il Villaggio Senza Tempo dedicato a tutti i bambini, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, le scintillanti proiezioni in Piazzale Domus Plebis e le proposte giornaliere di intrattenimento.

Martedì 6 gennaio l’Epifania porterà musica, festa e allegria nelle vie e nelle piazze del Centro Storico per celebrare La Befana e l'ultimo giorno del Natale delle Meraviglie. La simpatica vecchina accoglierà personalmente tutti i bimbi al Villaggio Senza Tempo presso Campo Bruno Reffi e alle 16.30 tutti davanti al Palazzo del Turismo in Contrada Omagnano 20, dove una Befana davvero speciale si calerà dall'alto per incontrare grandi e piccini! E non verrà a mani vuote, ma con tanti dolcetti da distribuire a ognuno di loro.

Sempre nella stessa giornata, alle 15.30 in Piazza Titano, Kalù sarà Pappo Natale, un atipico Babbo Natale giallo, eccentrico e imprevedibile che, tra palline impazzite, cappelli volanti e biciclette microscopiche come pulci, regalerà risate e stupore a tutto il pubblico.

Ancora spettacolo con l’allegria itinerante de Gli Gnomi del Bosco, che dalle 15.30 alle 16.30 scorrazzeranno in Centro Storico con partenza da Via Donna Felicissima verso Piazza Titano, poi verso Via Eugippo fino a Piazza della Libertà, mentre dalle 17.00 alle 18.00 si potranno incontrare da Piazza della Libertà fino a Campo Bruno Reffi.

Ultima attività della giornata sarà alle 17.30 a Campo Bruno Reffi con Kalù e il suo Laboratorio di Piccolo Circo, dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, incentrato su psicomotricità e giocoleria di base. Il suo carattere giocoso e “spettacolare” coinvolgerà anche genitori e adulti, creando un’atmosfera divertente e partecipativa, dove tutti possono entrare e uscire liberamente.

Il Natale delle Meraviglie invita visitatori e famiglie a immergersi in una Storia Senza Tempo tra molteplici attrazioni e favolosi allestimenti che animeranno il Centro Storico di San Marino fino al 6 gennaio.