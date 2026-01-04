La Befana della Polizia di Stato arriva al Grand Hotel di Rimini

Il parco sarà allestito con giochi, intrattenimenti, musica, animazione e spettacoli di magia

Martedì 6 gennaio, alle 15.30, arriverà a Rimini la Befana della Polizia di Stato. All’interno dell’elegante cornice del Grand Hotel, il parco sarà all’uopo allestito con giochi, intrattenimenti, musica, animazione e spettacoli di magia dedicati ai figli dei poliziotti della provincia di Rimini che, insieme ai genitori e ai loro amici, saranno graditi ospiti.

Il Questore della provincia di Rimini, dottor Ivo Morelli, il Vicario, dottor Paolo Pizzimenti, e il Cappellano della Polizia di Stato, padre Paolo Carlin, hanno voluto mantenere il tradizionale appuntamento dell’Epifania, organizzando anche quest’anno un momento di incontro e di divertimento per tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile in servizio presso la Questura e la Prefettura di Rimini, quotidianamente impegnato nell’espletamento dei numerosi servizi istituzionali.

L’evento rappresenta un’occasione per stare insieme a tutto il personale in servizio presso la Questura di Rimini e gli Uffici di Specialità della Polizia di Stato presenti sul territorio provinciale, insieme alle loro famiglie, in un momento dedicato ai più piccoli per farli divertire e valorizzare le tradizioni della nostra cultura.

Parteciperà l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) con i suoi eleganti cavalli e i cani da soccorso, ed è prevista anche una piccola merenda per i bambini.

La Befana arriverà a cavallo della sua scopa, scortata da due poliziotti, con un sacco pieno di calze da donare ai bambini presenti, per poi volare verso altre destinazioni dove sarà attesa da altri piccoli.