La Befana incanta i bambini dei Soci RivieraBanca e RivieraMutua al Teatro della Regina

Una festa a Cattolica

Al Teatro della Regina di Cattolica è arrivata la Befana per tutti i bambini, figli dei Soci di RivieraBanca e RivieraMutua.

Un pomeriggio di condivisione con grande felicità dei piccoli, ma anche “Un dolce ricordo dei bambini che noi adulti eravamo, un ricordo che scalda l’anima”, come ha affermato il Presidente Fausto Caldari nel suo cordiale saluto augurale. Presente all’iniziativa il Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Cattolica Federico Vaccarini.

Ad intrattenere le famiglie, lo spettacolo curato da Ambaradan Teatro Ragazzi “Paura-Coraggio”, che ha particolarmente coinvolto i piccoli e ne ha stimolato la curiosità e senso del coraggio, poiché assieme alla “Befana” era presente una figura, in cui bambini e bambine si sono immedesimati, che nella scoperta del mondo circostante, tra natura e animali, ha vinto tutte le sue paure, con sana ironia e curiosità.

Al termine dello spettacolo, è stata donata la caratteristica calza della Befana a tutti i piccoli ed entusiasti partecipanti, che hanno seguito e partecipato con gioia.

Attraverso iniziative idonee alle circostanze e al pubblico coinvolto, RivieraMutua, braccio operativo dell’’Istituto di Credito Cooperativo, propone iniziative culturali, formative e sociali, con attenzione al benessere delle persone. Il 2 gennaio ha aperto l’anno con un’eccellente rappresentazione dell’Aida, riservata ai propri soci, al teatro Galli di Rimini.