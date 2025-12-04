La Belle Époque rivive nei saloni del Grand Hotel di Rimini

L’atmosfera unica e i saloni storici del Grand Hotel di Rimini saranno il luogo ideale per gustare una colazione esclusiva

Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della colazione, ma soprattutto per chi è appassionato di atmosfera retrò. Il fascino italiano della Belle Époque rivive infatti nei saloni del Grand Hotel di Rimini, con l’appuntamento domenica 7 e 21 Dicembre. L’atmosfera unica e i saloni storici del Grand Hotel di Rimini saranno il luogo ideale per gustare una colazione esclusiva, accompagnata dalla musica. Lo stile Liberty, che rievoca i primi anni dell’hotel della distinzione, costruito nel 1908 e diventato da subito meta della miglior borghesia e aristocrazia mitteleuropea, introdurranno gli ospiti nel fascino di una domenica da ricordare, grazie, anche, alla maestria dei Pastry Chef del Grand Hotel di Rimini. La colazione, con le tante proposte dolci e salate, sarà davvero un’esperienza da vivere con pienezza. Durante la colazione sarà inoltre possibile visitare il un angolo dedicato alle idee regalo natalizie, con una selezione di regali unici. Ad accogliere gli ospiti ci saranno le note avvolgenti della musica dal vivo, a sottolineare le prelibatezze preparate con passione dai i Pastry Chef del Grand Hotel di Rimini, cinque stelle lusso della famiglia Batani.