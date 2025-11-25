La bicicletta “chiama aiuto” col gps: la Polizia arresta il responsabile in fuga

La vittima del tentato furto aveva parcheggiato con lucchetto negli stalli dell'Ospedale di Rimini

La Polizia di Stato di Rimini ha arrestato in flagranza un uomo di origine straniera sorpreso con una bicicletta elettrica rubata.

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 24 novembre 2025, una pattuglia della Squadra Volante dell’Upgsp è intervenuta nei pressi del parcheggio dell’Ospedale di Rimini dopo la segnalazione di un cittadino. Il proprietario della bici, grazie al geolocalizzatore installato sul mezzo, aveva infatti notato un anomalo spostamento e aveva temuto un tentativo di furto.

Giunti rapidamente sul posto, gli agenti hanno incontrato la vittima, che nel frattempo si era recata nel parcheggio. L’uomo ha immediatamente indicato ai poliziotti un soggetto che, all’interno di un’area verde, stava armeggiando sulla bicicletta.

Il proprietario ha riferito di aver parcheggiato il mezzo regolarmente chiuso con un lucchetto prima di entrare in ospedale. Poco dopo, una notifica sul telefono aveva segnalato lo spostamento della bici; uscito a verificare, aveva notato uno straniero che tentava di trascinarla.

Alla vista degli agenti, il sospettato ha abbandonato il velocipede e ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. Successivamente è stato accompagnato in Questura per le procedure di rito.

L’uomo, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, stupefacenti e immigrazione, irregolare sul territorio nazionale e sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, è stato arrestato per tentato furto aggravato. È stato inoltre denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere, poiché nello zaino che indossava sono stati trovati diversi arnesi, sequestrati penalmente. L’udienza per direttissima è prevista per il 25 novembre 2025.