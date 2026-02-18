La bocca può accelerare l’invecchiamento? Dalla necrosi silente all’implantologia come medicina preventiva

Nuovo podcast con il dr. Alessandro Rocco Chicone

Oggi la scienza della longevità ci insegna che non è solo il tempo a farci invecchiare, ma l’infiammazione cronica silenziosa che agisce nel nostro organismo giorno dopo giorno.

E se una delle principali fonti di questa infiammazione fosse proprio la bocca? Infezioni dentali silenti, necrosi non diagnosticate, parodontite cronica: condizioni spesso prive di dolore, ma capaci di influenzare nel tempo il nostro equilibrio immunitario, vascolare e metabolico.

Ne parliamo con il Dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore e direttore scientifico delle cliniche dentali Il Mondo del Sorriso con sede a San Marino, Senigallia, Riccione e Cesena, ideatore del concept The Longevity Smile e del metodo MDSDF10 – denti fissi in 10 ore. Con lui approfondiamo un cambio di paradigma: la bocca non come semplice questione estetica, ma come leva biologica centrale nella prevenzione, nella performance e nella qualità della vita nel tempo.

L’infiammazione invisibile che accelera il tempo

La ricerca scientifica parla sempre più di inflammaging: un’infiammazione cronica di basso grado che rappresenta uno dei principali motori dell’invecchiamento biologico.

Non è un’infiammazione acuta, evidente.

È silenziosa. Persistente. Logorante.

La bocca può diventare uno dei suoi principali epicentri.

Parodontite, infezioni croniche, necrosi pulpare non trattata possono mantenere attivo il sistema immunitario per anni. Il corpo spesso “incapsula” il problema, ma incapsulare non significa neutralizzare.

Un focolaio cronico è un segnale costante per il sistema immunitario.

E un sistema immunitario costantemente attivo consuma energia biologica.

È così che la bocca può trasformarsi in acceleratore dell’invecchiamento.

La necrosi silente: quando il problema non fa rumore

Un dente necrotico è un dente in cui la polpa interna è morta.

Spesso non fa male.

E proprio per questo viene ignorato.

Ma un tessuto necrotico è biologicamente inattivo e immunologicamente attivo: può mantenere uno stato infiammatorio cronico nel tempo.

La letteratura scientifica ha ormai dimostrato il collegamento tra salute orale e salute sistemica. Studi pubblicati sul Journal of the American College of Cardiology hanno evidenziato l’associazione tra parodontite e aumento del rischio cardiovascolare. Una ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine ha mostrato come il trattamento dell’infiammazione orale migliori la funzione endoteliale, un indicatore chiave della salute vascolare. Altri lavori su Science Translational Medicine hanno evidenziato come l’infiammazione gengivale possa influenzare metabolismo osseo e risposta immunitaria sistemica.

Non si tratta più solo di denti.

Si tratta di medicina.

Implantologia come medicina preventiva

Quando si perde un dente, non si perde solo estetica.

Si perde funzione.

La masticazione inefficace altera digestione e metabolismo.

Il riassorbimento osseo modifica l’equilibrio strutturale del volto.

L’instabilità occlusale può influenzare postura, tensioni muscolari e qualità del sonno.

Ripristinare la funzione masticatoria significa ripristinare fisiologia.

Nel metodo MDSDF10 – denti fissi in 10 ore, il carico immediato non è una scorciatoia estetica.

È una scelta biologicamente guidata, quando i parametri clinici lo consentono.

Un impianto ben integrato: preserva l’osso alveolare, riduce il rischio di infiammazione cronica, ripristina funzione masticatoria efficace e migliora nutrizione e qualità della vita.

Questo è il cuore del concept The Longevity Smile: integrare implantologia avanzata, prevenzione e scienza dell’invecchiamento.

Non curare solo il dente, ma proteggere la salute nel tempo.

Bruxismo, sonno e sistema nervoso: la bocca come specchio

Il bruxismo è sempre più diffuso.

Denti consumati, tensioni mandibolari, dolori cervicali non sono solo problemi locali. Sono segnali di stress cronico.

Lo stress altera il cortisolo.

Il cortisolo influenza infiammazione, metabolismo e qualità del sonno.

Anche le apnee notturne, spesso intercettabili dall’odontoiatra, possono aumentare rischio cardiovascolare e declino cognitivo se non trattate.

Non possiamo parlare di longevità senza parlare di sonno.

E non possiamo parlare di sonno ignorando la bocca.

Performance sportiva e biohacking: il tassello dimenticato

Con il team Run&Smile, il Dottor Chicone lavora sul concetto di performance integrata.

Un atleta con un’infezione cronica orale o un’occlusione instabile non esprime il massimo potenziale.

La performance è funzione.

E la funzione parte dalla bocca.

Oggi molte persone investono in NAD+, crioterapia, integratori anti-aging e percorsi di biohacking. Lo stesso Dottor Chicone approfondisce questi ambiti nel Master in Human Longevity.

Ma la domanda resta semplice:

Ha senso ottimizzare i mitocondri se si lascia un focolaio infiammatorio cronico in bocca?

La longevità è un sistema.

E la bocca ne è una componente centrale.

La vera domanda

La bocca è solo estetica?

O è una leva biologica potente per rallentare l’invecchiamento e migliorare qualità della vita?

La differenza non è nel trattamento.

È nella visione.

Il dr. Alessandro Chicone

Il Longevity Smile nasce da questo cambio di paradigma:

ridurre l’infiammazione, preservare osso, ripristinare funzione, proteggere salute sistemica.

Perché la medicina del futuro non sarà reattiva.

Sarà preventiva, integrata e misurabile.

E la bocca ne sarà protagonista.

