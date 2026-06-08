Intercettati colloqui tra avvocati e detenuti a Perugia: la Camera Penale di Rimini protesta e sciopera

Mobilitazione nazionale dell’Unione Camere Penali dopo il caso delle intercettazioni in carcere a Perugia

La Camera Penale di Rimini aderisce all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale deliberata dall’Unione Camere Penali Italiane per i giorni 8, 9, 10, 11 e 12 giugno 2026.

La mobilitazione trae origine dalla gravissima vicenda emersa presso la Casa Circondariale di Perugia “Capanne”, dove, nell’ambito di un’attività intercettiva autorizzata nei confronti di uno specifico difensore indagato, sarebbero stati captati e registrati per circa sei mesi anche i colloqui riservati tra numerosi altri avvocati e i rispettivi assistiti. Secondo quanto emerso, tali registrazioni, contenenti strategie difensive e informazioni coperte dal segreto professionale, sarebbero confluite nel materiale investigativo.

Si tratta di fatti che configurano una lesione gravissima del diritto di difesa e delle garanzie previste dall’art. 24 della Costituzione, dall’art. 103 del Codice di Procedura Penale e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La tutela della riservatezza del rapporto tra difensore e assistito rappresenta un presidio irrinunciabile dello Stato di diritto. La segretezza dei colloqui difensivi non costituisce una prerogativa della categoria forense, ma una garanzia posta a tutela di ogni cittadino e della stessa equità del processo. L’adesione all’astensione vuole pertanto richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulla necessità di assicurare il rigoroso rispetto delle garanzie difensive e di accertare pienamente le responsabilità e le criticità che hanno consentito il verificarsi di una vicenda tanto allarmante.

L’astensione culminerà nella manifestazione nazionale prevista dall’Unione Camere Penali per l’11 giugno a Perugia, alla quale parteciperà una delegazione della Camera Penale di Rimini.