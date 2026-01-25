La capolista Mezzolara non si ferma: battuto il Santarcangelo 2-1

Primo tempo di marca bolognese, buona reazione dei clementini che chiudono però in 9

Mezzolara - Y.Santarcangelo 2-1

MEZZOLARA: Cipriani, Aloisi, Monaco, Derjai, Bungaja (1' st Morisi), Chmangui, Molossi, Cavini (19' st Musiani), Vinci (24' st Salonia), Ganzaroli, Fabretti. A disp.: Cinquemani, Mannarino, De Lucca, Cocchi, Galli, Battisti. All.: Zecchi.

YOUNG SANTARCANGELO: Pazzini, Ciavatta, Rocchi (40' st Cenci), Marconi, Vukaj, Ceccarelli, Fuchi (28' st Satalino), Bianchi (9' st Cecconi), Vitucci, Lombardi (33' st Misuraca), Zanni. A disp.: Golinucci, Zaghini, Guidi, Vernazzaro, Drudi. All.: Fregnani.

ARBITRO: Giorgini di Cesena.

RETI: 11' pt Aloisi, 11' st Fuchi, 25' st Fabretti.

AMMONITI: Bungaja, Morisi, Molossi, Monaco, Rocchi, Fuchi.

ESPULSI: 37' st Vukaj, 47' st Zanni

BUDRIO Il Mezzolara supera con merito un buon Santarcangelo. Per Fregnani è la prima sconfitta sulla panchina gialloblù. La capolista parte subito in quarta: all'11 Cavini scarica per Aloisi, botta di sinistro dai 25 metri che non dà scampo a Pazzini. La palla si infila in diagonale alla destra del portiere. Quattro minuti dopo Cavini serve in profondità Vinci, che fa sponda per Derjai, il tentativo al volo non inquadra la porta. Al 23' Aloisi sulla sinistra finge il cross, si libera del marcatore e pennella sul secondo palo: Ganzaroli da buona posizione calcia alle stelle. Al 37' ancora i locali pericolosi: Fabretti batte basso il corner, Chmangui sul primo palo ci prova di piatto, Pazzini si supera deviando in angolo. Dalla bandierina cross di Fabretti per Chmangui che questa volta va al tiro di testa, ma la palla è alta. Al 40' Aloisi recupera palla e serve Fabretti, scarico per Molossi che di collo calcia a lato. Al 42' punizione della trequarti di Fabretti, Derjai di testa mette di pochissimo a lato. Nel minuto di recupero Cavini lancia Fabretti sulla sinistra, l'attaccante controlla, si accentra e calcia di potenza con il destro, Pazzini si allunga e salva ancora la sua porta, deviando sulla sua destra. Nella ripresa parte meglio il Santarcangelo: al 48' Vukaj calcia dal limite dell'area, il rasoterra di sinistro viene deviato da un difensore e termina di poco a lato. Al 56' Fuchi pareggia, ribadendo in rete una respinta di Cipriani su tiro del neo entrato Cecconi. Copione completamente diverso dal primo tempo, con la squadra ospite che mette in difficoltà la capolista. Al 68' cross dalla sinistra per Cecconi, il colpo di testa costringe Cipriani a un grande colpo di reni per alzare sopra la traversa. Risponde al 70' il Mezzolara sull'asse Musiani-Derjai, che serve a rimorchio Fabretti: la conclusione di piatto destro è imparabile per Pazzini. Al 78' Chmangui di testa corregge un angolo di Fabretti, la palla attraversa tutta l'area piccola finendo a lato. Il Santarcangelo rimane in dieci per la reazione di Vukaj su Salonia, ma i clementini sfiorano il 2-2 con un tiro da fuori di Zanni che termina di poco fuori. Nel recupero Fabretti cerca il bis personale, Pazzini non si fa ingannare dal rimbalzo e compie un altro grande intervento. Poi è rosso per doppia ammonizione anche per Zanni.

Riccardo Giannini