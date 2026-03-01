La capolista Misano regola il Bellaria, Cervia corsaro a Savignano: è sorpasso al secondo posto

Il punto sulla 26esima giornata di Promozione Girone D

La 26esima giornata del Girone D di Promozione registra la vittoria di un Misano sempre più dominatore del campionato. I ragazzi di Muratori regolano il Bellaria Igea Marina e si portano a +10 sulla Savignanese e a +8 sul Cervia, che effettua il sorpasso in classifica a danno dell'undici allenato da Zagnoli, espugnando Savignano con il punteggio di 2-1. Risultati importanti in questa giornata arrivano dalla Reno, che vince nettamente la sfida salvezza con il Gambettola, e dal Diegaro, che regola la Stella: segna anche Filippo Baldinini. Il Novafeltria, che tornava in campo dopo una settimana di stop, scivola a sorpresa in casa con il Civitella, che trova tre pesanti punti salvezza.

Savignanese - Cervia 1-2

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Altieri (26' st Bottini), Nicolini (6' st G.Bullini), Angeli, Gravina, Galassi (26' st Reset). A disp.: Zannoni, Scarponi, Magnani, Ridolfi, Toni, Bernardi. All.: Zagnoli.

CERVIA: Fusconi, Zoffoli (38' st Marangoni), A.Mazzarini, Asslani, Vesi, Di Gilio, Masciullo (19' st Biondi), Mazzotti, Melandri (26' st J.Bullini), Drudi (38' st Maltoni), Rizzo (12' st F.Mazzarini). A disp.: Borrillo, Groppi, Merloni, Ndreu. All.: Bernacci.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 25' pt Melandri (rig.), 1' st Drudi, 46' st Mazza.

AMMONITI: Lombardi, Guidi, Bottini, Di Gilio.

ESPULSI: Mazzotti.

Diegaro - Stella 2-0

DIEGARO: Stella, Donati, Frosio, Scarponi, Tamburini, Soumahin (38' st Giacalone), Mazzuoli (41' st Pasini), Baldinini, Giorgini (12' st Guarino), Bonandi (31' st Savelli), Ensini (47' st Maiolani). A disp.: Zammarchi, Fiumi, Torelli, Casalboni. All.: Bonacci.

STELLA: Temeroli, Zavaglia, Betti (33' st Maioli), Alvisi, Gabrielli, Arduini, Marconi, Bartolani (33' st Bartolani), Greppi (26' st Foschi), Pigozzi (15' st Ceccarelli), Fantini (18' st Ulloa Brito). A disp.: Amaducci, Belletti, Belicchi, Celli. All.: Bianchi.

ARBITRO: Vitale di Bologna.

RETI: 17' st Scarponi (rig.), 25' st Baldinini.

AMMONITI: Betti, Gabrielli, Giorgini, Donati.

Riccione - Roncofreddo 1-0

RICCIONE: Barbanti, Difino, Giunchi (50' st Kacmoli), Matteoni, Manfroni, Mussoni, Serafini (32' st Bellavista), Diop, Pasolini, Cremonini (45' st Polverelli), Tonini. A disp.: Crescentini, Labudiak, Sottile, Protti, Mantovan, Shehi. All.: Mugellesi.

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci (40' st Vivo), Zanni (16' st Toure), Si.Brigliadori, Scarponi, Lessi, Scarcella (36' st Khalil), St.Brigliadori, Brighi (20' st Fellini), Zavatta, Falzetta. A disp.: Cirongu, Gega, Cecchi, Urbinati, Benvenuti. All.: Freschi.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 8' st Diop.

AMMONITI: Si.Brigliadori, St.Brigliadori, Mussoni.

Novafeltria - Civitella 0-1

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (37' st Carbonara), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (37' st Galli), Canini, Bardeggia (22' st Camara), Frihat (11' st Giorgini). A disp.: Olivieri, T.Pavani, Paesini, Ciccioni, Tani. All.: Mancini.

CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Signore, Facciani, Ricci, Nannetti, Ruscelli, Rabiti, Chiarini, Monti (43' st De Pascalis), Tshomi. A disp.: Vestrucci, Biondini, Bastianelli, Giulianini, Poggi, Fazzini, Riviello. All.: Gardini.

ARBITRO: Gambi di Ravenna.

RETI: 32' st Facciani.

AMMONITI: Rabiti, Ricci, Gardini.

Bakia - Spiv 1-2

BAKIA: Giustore, Qatja, Polini, Fiaschini, Foschi, Canarecci (23' st Bandieri), Bravaccini, Quadrelli (15' st Giunchi), Sorrentino, Fe.Nava (23' st Toromani), Lorenzini. A disp.: Fall, Muccioli, Baroni, Guagneli, Toromani, Pulzetti. All.: Durante.

SPIV: Baldassarri, Maretti (41' pt Borgini), Castagnoli, Lombardi, Zoli, Boschi, Gollinucci (47' st Tombetti), Zoffoli (1' st Gambi), Curella (37' st Luzi), Ulivieri (17' st Otoe), Montemaggi. A disp.: Santillo, Bedei, Brandolini, Manfredi. All.: Biserni.

ARBITRO: Zaccaria di Faenza.

RETI: 13' pt Ulivieri, 17' pt Zoli, 38' st Sorrentino.

AMMONITI: Fiaschini, Zoffoli, Borgini, Ulivieri, Lombardi.

Altre gare

Reno - Gambettola 3-0 (24' pt De Vincenzo, 28' pt De Rose, 10' st Cobrescu)

Riposa: Bagnacavallo

Anticipo

Classe - Bellariva 0-0

CLASSE: Zollo, Ragazzini, Cavallari, Santarelli, Padoan, Renzi (37' st Sassi), Balaj (1' st Andreani), Ponticelli (1' st Scoglio), Rakaj (23' st Balzani), Polidori, Metvelaj (1' st Gallegatti). A disp.: Roncagli, Bazzocchi, Nicoli, Sow. All.: Mariani.

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Fini, Zamagni, Cruz, Tonini, D'Adamo Sandri (22' st Gennari), Morolli (42' st Russo), Piastra (11' st Pierini), Medi, Bargelli (45' st A.Fabbri). A disp.: Lazzarini, T.Fabbri, S.Ronci, F.Ronci, Vari. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

AMMONITI: Renzi, Zighetti, Polidori, Santarelli, Zamagni.

Classifica

Misano 55, Cervia United 47, Savignanese 45, Novafeltria 42, Stella 41; Spiv e Riccione 40, Bakia 38, Diegaro 34, Roncofreddo 30, Civitella 27; Reno e Gambettola 25, Bellaria Igea Marina e Bellariva 20; Bagnacavallo 19, Classe 18.