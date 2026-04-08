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La Chiesa di Novafeltria ha bisogno di restauri: "Facciamo concerto per raccogliere fondi"

I Grigi per forza scendono in campo per aiutare la parrocchia

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
08 aprile 2026 12:43
La Chiesa di Novafeltria ha bisogno di restauri: "Facciamo concerto per raccogliere fondi" - La Chiesa di San Pietro in Culto di Novafeltria
La Chiesa di San Pietro in Culto di Novafeltria
Valmarecchia
Attualità
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Una serata benefica per raccogliere fondi necessari al restauro della chiesa di San Pietro in Culto. I "Grigi per forza", band di Novafeltria specializzata in canzoni degli anni '60 e '70, scendono in campo per aiutare la parrocchia: il loro concerto, sabato 11 aprile dalle 21, al teatro parrocchiale, servirà proprio per raccogliere più fondi possibili e per gli importanti lavori di riqualificazione, soprattutto legati allo stato del tetto.

Ad accompagnare i Grigi per forza, sul palco, sarà Federico Nanni, che presenterà storie, curiosità e aneddoti legati alla stagione beat. "I Grigi per forza tengono vivo questo repertorio (anni '60 ecc.) con bravura e ironia, a cominciare dal nome che hanno scelto per la loro band. Sognando California, Un angelo blu, Io mi fermo qui, Ragazzo di strada e tanti altri brani che hanno fatto da colonna sonora ad una delle stagioni musicali più effervescenti del nostro secondo dopoguerra, brani che ancora molti ricordano e canticchiano volentieri, a motivo della loro orecchiabilità e spensieratezza e, perché no?, forse anche del legame ad una stagione di speranze e di ottimismo dal punto di vista sociale", commenta Nanni.

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