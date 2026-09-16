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La D in campo per l'infrasettimanale, il Tropical Coriano sfida il forte Lentigione

Di Maio conferma Palma in attacco, rientrano Arlotti e Mancini

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
16 settembre 2026 06:10
La D in campo per l'infrasettimanale, il Tropical Coriano sfida il forte Lentigione - Cittadella Vis Modena - Tropical Coriano
Cittadella Vis Modena - Tropical Coriano
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Oggi alle 15 il Tropical Coriano scende in campo ad Acquaviva, per il turno infrasettimanale, contro il Lentigione allenato da Ivan Pedrelli, a punteggio pieno dopo due giornate. I gialloblù emiliani giocano con il 3-4-3, con l'ex San Marino ed ex Imolese Rizzi al centro dell'attacco, affiancato da Jassey e dall'ex Grosseto Addiego Mobilio. Di Maio risponderà con il 4-2-3-1, con Palma terminale offensivo e il recuperato Arlotti nella posizione di trequarti destro. In difesa dovrebbero rientrare i titolari Brisku e Tosi, dopo il turnover di domenica scorsa. Il Tropical nelle prime due giornate ha ben figurato con il Varese, pareggiando 1-1 con una delle squadre più attrezzate del campionato, mentre hanno ceduto di misura con il Cittadella Vis Modena (1-0). "L'avversario di domenica è stato costruito per puntare in alto, ha speso. Ma nonostante le assenze abbiamo fatto un'ottima partita, li abbiamo tenuti lì fino al novantesimo", rileva Di Maio. Il suo Coriano deve migliorare la fase offensiva, ma giustamente il tecnico chiede pazienza e tempo: "Siamo in D da un mese, la squadra era stata costruita per l'eccellenza. Ci vuole tempo e pazienza. Tra un po' vedremo il vero Coriano, intanto mi basta che la squadra sia sempre in partita, aggressiva e propositiva. Non dobbiamo mai abbassarci tanto e metterci tutti dietro".

Formazione Tropical Coriano (4-2-3-1): Pazzini; Brisku, Cevoli, Rossi, Tosi; Antezza, Capicchioni; Turola, Lazzari, Della Balda; Palma. A disp.: De Gori, Cenci, Riccardi, Nastase, Bugli, Scapoli, Mancini, Salicioni. All.: Di Maio.

Infortunati: Manuzzi, Arlotti, Iacovoni, Tamagnini, Contadini.

Altri: Fraternali, Mini.

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