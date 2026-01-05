La fiamma olimpica arriva a Riccione: entusiasmo nonostante il maltempo

La fiamma olimpica arriva a Riccione alle 16.12, accolta dalla sindaca Angelini, dall’assessore Imola e dai cittadini.

Questo pomeriggio la fiamma olimpica ha attraversato la Riviera romagnola facendo tappa a Riccione alle 16.12, in viale Milano all’altezza di piazza San Martino. Ad accoglierla, nonostante le difficili condizioni meteorologiche, la sindaca Daniela Angelini insieme all’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Simone Imola e a numerosi cittadini.

La fiaccola, proveniente da Gradara, ha dato ufficialmente il via al percorso riccionese poco dopo le 16 da piazzale San Martino. Da qui il corteo dei tedofori si è snodato lungo i viali D’Annunzio, Verdi, Emilia, Portofino, Angeloni e nuovamente viale D’Annunzio, prima di proseguire in direzione di Rimini. Sedici i tedofori coinvolti nel tratto riccionese, che si sono passati la fiamma in staffetta, secondo il rituale olimpico che prevede la conclusione di ogni tappa serale con l’accensione del braciere. Anche nel percorso da Riccione a Rimini l’accensione è prevista in piazza Tre Martiri. Nonostante freddo intenso e pioggia mista a neve, centinaia di persone si sono assiepate lungo le strade della città per assistere al passaggio della fiaccola, sfidando il maltempo per vivere da vicino un momento carico di significato.

Il primo tedoforo accolto a Riccione è stata Giulia Villa, 35 anni, originaria di Inzago, in provincia di Milano. Importante anche il dispiegamento delle forze dell’ordine per la gestione del traffico e della sicurezza. Il Comune di Riccione ha collaborato attivamente con la Fondazione Milano Cortina 2026 per l’organizzazione e la logistica dell’evento.

«Oggi Riccione ha vissuto un momento di grande valore simbolico – hanno dichiarato la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Simone Imola –. Vedere così tanti giovani accogliere il fuoco olimpico è la prova di quanto lo sport sia radicato nel nostro territorio. Siamo profondamente orgogliosi di aver ospitato questo passaggio: la Fiamma non porta con sé solo la competizione dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, ma anche un messaggio di pace e unità in cui tutti noi crediamo».