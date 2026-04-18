La fila non è per l'iPhone, ma per ascoltare Massimo Cacciari: la lezione di filosofia a Misano incanta tutti

Successo per Ritratti d'autore con Massimo Cacciari

La nuova lezione di filosofia di Massimo Cacciari, ieri (venerdì 17 aprile) a Misano per Ritratti d'autore, ha convogliato l'interesse di tantissime persone. File all'esterno dell'Astra, poi, per permettere anche a chi è rimasto senza posto all'interno di ascoltare le riflessioni del filosofo, è stata impiegata una cassa acustica, che ha diffuso la voce di Cacciari anche nelle strette vicinanze, all'esterno, del cinema-teatro.

Il prestigioso relatore ha tenuto una lezione di filosofia dell'arte a partire da Van Gogh. "Un incontro intenso e denso di pensieri tra i più alti. Pensieri che interrogano l'arte come via alla verità e Van Gogh come figura portatrice di una luce che è insieme sofferenza e dono. Attraverso un linguaggio filosofico denso e a tratti poetico, Cacciari affonda nella materia della pittura per farne emergere il senso ivi custodito: l’arte come phainomenon, rivelazione della res, della cosa reale, nella sua potenza comunicativa e tragica; e il pittore, come viandante, figura liminare, testimone del margine, della resistenza. Una lezione da ascoltare ascoltare e riascoltare, come si farebbe con una preghiera, un mantra o una poesia", sottolinea Gustavo Cecchini, curatore della rassegna.