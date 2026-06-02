La filosofia non si ferma a Misano: ecco la rassegna estiva tra Portoverde e la biblioteca

Gli ospiti sono Franco Arminio, Vera Gheno e Michela Marzano

Giovedi 25 giugno a Portoverde di Misano aprirà la nuova kermesse filosofica estiva misanese dal titolo: "Conosci te stesso - Il tempo della fragilità". "Sarà un viaggio profondo nelle fragilità dell'uomo contemporaneo. Oggi, più che mai, il nostro tempo appare segnato dalle incertezze esistenziali: dalla solitudine che avvolge l'individuo, alla crescente difficoltà di comunicare autenticamente, dalle inquietudini sollevate dalla tecnologia che va sempre più veloce alle paure legate ad una situazione internazionale sempre più caotica. Di fronte a questo scenario ci chiederemo se l'epoca della fragilità sia solo una valle di solitudini e futili distrazioni o se possa rappresentare anche un'opportunità per gli esseri umani", spiega l'organizzatore Gustavo Cecchini.

Protagonisti di questo suggestivo viaggio saranno Franco Arminio, uno degli scrittori e poeti più significativi del nostro tempo, (Portoverde), Vera Gheno, linguista, saggista, attivista (Portoverde) e la filosofa Michela Marzano (Giardino della Biblioteca) che tanto ha scritto su questi temi.