La Fipe celebra giornata della ristorazione: i bambini della Boschetti-Alberti alla scoperta del risotto

“Momenti come questi sono fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni il valore del cibo"

Una mattinata all’insegna della scoperta, della curiosità e dell’educazione alimentare quella promossa da Fipe-Confcommercio Rimini presso la scuola primaria Boschetti Alberti dell’Istituto Comprensivo XX Settembre di Rimini, in occasione della Giornata della Ristorazione Fipe, che si celebra a livello nazionale il prossimo 16 maggio.

L’iniziativa, organizzata per valorizzare sul territorio provinciale il significato della Giornata della Ristorazione e il ruolo culturale della cucina italiana, ha coinvolto gli alunni delle sei classi della scuola primaria in un percorso dedicato alla conoscenza del riso, a cui è dedicata l’edizione 2026, e dei suoi derivati.

Protagonisti della mattinata il presidente di FIPE Rimini e imprenditore della ristorazione, Denis Preite e lo chef Roberto Lisi, che hanno accompagnato i bambini in un viaggio affascinante alla scoperta di uno degli alimenti più antichi e preziosi della tradizione alimentare mondiale. Dal chicco alla pianta, dalla risaia alle tecniche di raccolta, fino alle varietà e ai diversi utilizzi in cucina, dolci e salati. Gli studenti hanno seguito con grande attenzione e partecipazione ogni momento dell’incontro, in cui si è sottolineato con orgoglio anche il recente riconoscimento della Cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’Unesco.

Grande entusiasmo anche per la consegna delle locandine da colorare e della speciale cookie box brandizzata contenente riso Carnaroli e zafferano, gli ingredienti per realizzare a casa una ricetta, pensata per coinvolgere anche le famiglie nel percorso educativo promosso da Fipe.

“Ringraziamo l’Istituto Comprensivo XX Settembre, la dirigente scolastica, le insegnanti e tutti i bambini per l’accoglienza e la partecipazione straordinaria – ha detto Denis Preite, presidente Fipe Rimini -. Momenti come questi sono fondamentali per trasmettere alle nuove generazioni il valore del cibo, della ristorazione, della cultura e delle tradizioni italiane. La Giornata della Ristorazione Fipe rappresenta un’occasione importante per raccontare quanto il nostro settore sia non solo economia e lavoro, ma anche cultura, educazione, convivialità e identità del territorio”.

La dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo XX Settembre, Lara Verzola, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi che la nostra scuola sia stata inserita in questa iniziativa e ringraziamo Confcommercio e Fipe di Rimini per avere coinvolto i nostri alunni in questo importante percorso di educazione alimentare e di scoperta delle tradizioni dei nostri piatti e del cibo tipico. Tutti i bambini hanno dimostrato interesse e curiosità, cogliendo aspetti che non conoscevano di un cibo semplice come il riso e che si dimostra un vero tesoro alimentare, che insieme al gusto ci dona importanti proprietà per la crescita e per il nostro benessere”.