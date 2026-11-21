Calcio RSM La Folgore cade nel finale: Bonetti e Serges rilanciano La Fiorita (3-1)

Nell'altro anticipo del venerdì il Tre Fiori piega la Juvenes Dogana 2-1

Campioni in carica e capolista in campo d’anticipo, alla ripartenza del Campionato Sammarinese. Allo stadio di Acquaviva le emozioni non si fanno attendere e dopo una prima conclusione dalla distanza di Dormi, neutralizzata da Nardi, il Tre Fiori assume il comando delle operazioni per sbloccare il risultato a ridosso del quarto d’ora. Merito del destro da fuori di Mengucci, che si infila all’incrocio dei pali lasciando di sasso Colella. Il giovanissimo portiere, classe 2008, si era già messo in luce in due circostanze. Prima a tu per tu con Benedettini, poi sulla voleé dai venti metri di Dolcini. Successivamente, anche Rea aveva flirtato con la rete, spedendo fuori di testa una ghiotta chance maturata da corner.

A metà frazione, poi, Dolcini spara alto dal limite il potenziale bis gialloblù. I detentori del titolo legittimano e raddoppiano il vantaggio con due azioni innescate da Sancisi: in coda alla prima, Prandelli non trova la porta da posizione invitante; nella successiva circostanza, il capitano del Tre Fiori non perdona. Bernardi raccoglie la fiondata di Sancisi prima di bruciare un avversario e servire Prandelli, freddo nel dribbling a porta vuota per gonfiare il sacco quando corre il 39’. Gli uomini di Stradaioli, che sostituisce lo squalificato Girolomoni, si portano così negli spogliatoi una serie ipoteca sui tre punti – benché tutta da ratificare. Nel secondo tempo scende infatti in campo tutta un’altra Juvenes Dogana: le avvisaglie sono già nella bordata di Montanari che spacca l’incrocio dei pali a Nardi battuto, quando ancora non sono trascorsi 300”. Di lì a poco è monumentale Rea nell’immolarsi sul tiro scoccato da due passi da Di Addario, che già assaporava la rete dell’1-2.

Un Tre Fiori compassato si fa vedere in ripartenza attorno all’ora di gioco, quando Dolcini non trova la porta dai venti metri dopo un’uscita coraggiosa ed efficace di Colella su Bernardi. Il rinnovato spirito offensivo della Juvenes Dogana paga dividendi al 69’, quando Dormi si incunea palla al piede per vie centrali prima del consegnato su Aprea – altrettanto abile a galleggiare tra un paio di avversari, prima di inchiodare Nardi col destro. L’inerzia ora strizza l’occhio ai Biancorossazzurri, nuovamente pericolosi con Dormi e soprattutto Aprea. Corre l’82’ quando Giacomo Borghini disegna un cross perfetto per l’inserimento dell’attaccante che sbuca alle spalle di Sancisi e colpisce di testa da breve distanza come meglio non avrebbe potuto.

Tutto impeccabile, ma che deve fare i conti con Michele Nardi – autore di una parata sensazionale che la dice lunga sul perché l’ex Santarcangelo e Cesena abbia calcato determinati palcoscenici in carriera. Il Tre Fiori è completamente in balìa degli avversari, dovendosi appellare nuovamente al suo estremo difensore per evitare di subire il 2-2 sull’inserimento di Cecchetti – murato sul più bello da quello che, nella ripresa, si è arrogato la palma di migliore in campo. Non ci sono ulteriori scossoni per i detentori del titolo, che accorciano sulla vetta dopo un secondo tempo passato sull’orlo del precipizio.

A Montecchio la supersfida tra La Fiorita e Folgore è equilibrata come nelle attese. Selva imposta una gara di ripartenza e verticalità, che crea non pochi grattacapi al club di Falciano. Se il tentativo in area di Paramatti muove da piazzato, quello di Nigretti dal limite è frutto dell’immediato rilancio di Vivan su Bonetti – abile a ripulire il pallone per l’inserimento del compagno. La Folgore replica sull’asse Sahud-Battistini: l’esterno sammarinese rientra sul mancino, spedendo di poco a lato alla sinistra di Vivan. Un traballante 0-0 cede il passo al vantaggio de La Fiorita al 24’, quando un’azione tutta in verticale che coinvolge Brighi, Semprini e Guidi permette a Nigretti di presentarsi davanti a Mirco De Angelis – decisivo nell’uno contro uno. La sfera resta nelle disponibilità di Mularoni, che raccoglie i frutti dell’aver accompagnato l’azione per griffare la sua prima rete stagionale. Quelli di Ricci sembrano accusare il colpo, come suggeriscono le opportunità transitate dai piedi di Bonetti e Guidi a ridosso della mezz’ora.

La Folgore di questi tempi è però squadra dalle molteplici risorse ed al 44’ si costruisce l’occasione della parità grazie ad un contropiede culminato in un penalty, assegnato per l’intervento di Mularoni su Pancotti. Quest’ultimo si incarica anche della trasformazione che – un minuto più tardi – vale l’1-1 di metà gara direttamente dal dischetto. Diagonale mancino radente, per l’ala sammarinese, che sale a quota sette gol in nove partite di campionato – eguagliando il bottino prodotto in un torneo intero nella stagione 2024-25. Il big match riserva le più grandi emozioni alla ripresa: Tampellini si divora la rete del sorpasso in avvio, mentre Brighi non è incisivo nel pitturato. Adami Martins inaugura poi il quarto d’ora finale con un destro dalla media distanza che Vivan respinge lateralmente. Ora l’inerzia è dalla parte della Folgore, che dilapida un’ulteriore chance del 2-1 all’81’, quando Sahud non se la sente di calciare di prima dal limite – permettendo a Brighi e Vivan di accorciare e mettersi in traiettoria di tiro.

La Fiorita di Selva si tiene il veleno in coda e colpisce nel recupero su sviluppo da piazzato: la contraerea di Falciano non trova contromisure alle zuccate di Djuric e Mazzotti, che promuovono la rete di puro opportunismo di Bonetti – sporco e tremendamente efficace nell’area piccola. Inutile l’intervento disperato di Brolli, che arriva sul pallone quando questo aveva già varcato la linea – come rilevato da Macaddino. È il gol che promette di riscrivere la gerarchia nelle posizioni di vertice e che riporta La Fiorita in zona Scudetto. A rendere ancora più speciale la serata per i Gialloblù concorre il tris ad opera di Serges – imprendibile nella sua serpentina in area conclusa con un destro in buca d’angolo che anticipa di una manciata di secondi il triplice fischio.