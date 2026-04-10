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La generosità dopo la tragedia: gli organi del 12enne morto a Pennabilli saranno donati

Attesa la decisione della Procura di Rimini sull'autopsia

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
10 aprile 2026 14:11
La generosità dopo la tragedia: gli organi del 12enne morto a Pennabilli saranno donati - Ospedale di Rimini
Ospedale di Rimini
Rimini
Cronaca
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La famiglia del 12enne di San Benedetto del Tronto, morto dopo un tragico incidente nella spa di un hotel di Pennabilli, fatti avvenuti a Pasqua, ha dato il via libera alla donazione degli organi del ragazzino, il cui decesso è avvenuto in queste ore, dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale Infermi di Rimini. Sull'eventuale autopsia, riferisce l'Ansa, è attesa la decisione della Procura di Rimini, che indaga per omicidio colposo. La famiglia del 12enne invece, per la propria tutela legale, si è affidata all'avvocato Umberto Gramenzi del foro di Ascoli Piceno. È stato proprio l'avvocato a dare notizia della decisione della famiglia di dare l'autorizzazione all'espianto degli organi.

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