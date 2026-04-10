La generosità dopo la tragedia: gli organi del 12enne morto a Pennabilli saranno donati

Attesa la decisione della Procura di Rimini sull'autopsia

La famiglia del 12enne di San Benedetto del Tronto, morto dopo un tragico incidente nella spa di un hotel di Pennabilli, fatti avvenuti a Pasqua, ha dato il via libera alla donazione degli organi del ragazzino, il cui decesso è avvenuto in queste ore, dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale Infermi di Rimini. Sull'eventuale autopsia, riferisce l'Ansa, è attesa la decisione della Procura di Rimini, che indaga per omicidio colposo. La famiglia del 12enne invece, per la propria tutela legale, si è affidata all'avvocato Umberto Gramenzi del foro di Ascoli Piceno. È stato proprio l'avvocato a dare notizia della decisione della famiglia di dare l'autorizzazione all'espianto degli organi.