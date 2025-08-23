La giocatrice di Volley Nicole Piomboni ricevuta dal Sindaco dopo l’oro Mondiale Under 21

"Complimenti a Nicole, che ha rappresentato nel migliore dei modi l’azzurro sfavillante della Nazionale"

E’ stata ricevuta questa mattina dal Sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore allo sport Michele Lari la giocatrice riminese grande protagonista con la Nazionale Under 21 della vittoria della medaglia d'oro in Indonesia.

Un successo fenomenale per la Nazionale femminile Under 21 ai Mondiali 2025 che lo scorso 17 agosto ha alzato la coppa battendo la Nazionale giapponese sul 3-2, celebrato questa mattina nella sala della Giunta della Residenza Comunale quando la neo campionessa è stata ricevuta dal sindaco e dall’assessore allo sport.

“Complimenti a Nicole, che ha rappresentato nel migliore dei modi l’azzurro sfavillante della Nazionale – sottolineano il sindaco Sadegholvaad e l’assessore Lari – Complimenti che vogliamo estendere anche a tutto il gruppo allenato da Gagliardi. Un oro che, per la giovanissima atleta di Viserba, non può che significare il coronamento di un sogno tanto atteso e che siamo convinti possa segnare anche un futuro tutto da giocare”.

Originaria di Viserba, classe 2005 con i 20 anni ancora da compiere, insieme alla schiacciatrice riminese all’incontro erano presenti anche il papà e alcuni dirigenti del Riviere Volley. Nicole Piomboni, che ha iniziato la sua carriera militando nel Viserba Volley, attualmente veste la maglia dell’Helvia Volley Macerata, società che milita in A1.