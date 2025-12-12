La grande festa per gli 80 anni di Ivan Graziani: il live in Teramo diventa un disco

Tra i protagonisti il figlio Filippo, Lucio Corsi, Frankie Hi-Nrg ed Eugenio Finardi

Il 29 agosto 2025, in Piazza Martiri della Libertà a Teramo, la musica di Ivan Graziani è tornata a riempire l’aria in una serata intensa, attraversata da un entusiasmo collettivo che ha unito pubblico e artisti in un’unica, grande scena. Ora quell’energia trova forma in “Buon compleanno Ivan - Live in Teramo", disponibile da oggi, venerdì 12 dicembre, in digitale e, in doppio CD e doppio vinile con libretto fotografico, per Officine Pan Idler Tommy distribuito da Sony Music Italy e con la direzione artistica di Filippo Graziani e Marco Battistini.



Una registrazione che cattura il cuore di un evento unico, nato nell’ambito del tour prodotto da Imarts, "Ottanta. Buon Compleanno Ivan”, intrecciato al Premio Pigro nella città natale del cantautore. Un live che restituisce tutta la forza di quella notte: niente di nostalgico, ma la vitalità di canzoni che continuano a parlare, reinventate da voci legate a Ivan da affetto, curiosità e riconoscenza.



Sul palco, accanto a Filippo Graziani e alla sua band, si sono alternati artisti che hanno conosciuto Ivan, lo hanno amato o da lui hanno tratto ispirazione: Lucio Corsi, Ditonellapiaga, Frankie hi-nrg mc, Eugenio Finardi, Mario Biondi, Michele Pecora. Ognuno ha donato al repertorio la propria voce e il proprio sguardo, dando nuova vita ai brani di Ivan, tra intensità e libertà interpretativa.



Nei brani “Solo Arte” e “Prudenza Mai”, il palco ha accolto una reunion emozionante con la storica band che accompagnò Ivan nel tour di Cicli e Tricicli: Carlo Simonari, Bip Gismondi e Pasquale Venditto, per due momenti di grande intensità ed energia, che hanno riportato sul palco lo spirito autentico dei concerti di Ivan.



Gli arrangiamenti curati da Filippo Graziani sono il filo conduttore del progetto: moderni ma fedeli all’anima originaria dei brani, nascono da una ricerca che Filippo porta avanti da oltre dieci anni con dedizione e rispetto verso l’eredità paterna. Una visione che rinnova senza tradire, trasformando ogni canzone in un dialogo vivo tra passato e presente.



A dare corpo al suono, la formazione che accompagna Filippo in tour: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Riccardo Cardelli polistrumentista, Massimo Marches alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Marco Gentile al violino e Marco Pretolani al sax, una band solida, affiatata, capace di fondere eleganza e impeto, energia rock e sensibilità cantautorale.



Questo album attraversa il vasto e vario repertorio di Ivan, in cui i classici incontrano gemme più rare. L’apertura di “Fuoco sulla collina” introduce un ritmo pulsante che attraversa tutto il live. Seguono “L’Italianina” con Eugenio Finardi, l’elegante doppietta di Ditonellapiaga con“Limiti (affari d’amore)” e “Doctor Jekyll and Mr. Hyde”, l’incontro tra Frankie hi-nrg mc e Filippo in “Porto Canale”, e la rilettura di “Ninna nanna dell’uomo” accanto a Michele Pecora. La scrittura visionaria di Ivan si riflette nelle interpretazioni di “Il prete di Anghiari” con Finardi, “Firenze (Canzone triste)” e “Pigro” con Mario Biondi, fino alle versioni limpide e surreali di Lucio Corsi in “Scappo di casa” e “Monna Lisa”. Chiude “Lugano addio”, affidata alla voce di Filippo Graziani.



L’edizione in vinile, per esigenze tecniche del formato, presenta una tracklist ridotta rispetto al CD e non include “Nino Dale and his Modernists”, “Gran Sasso”, “Sabbia del deserto” e “Angelina”.



«Teramo è la città di mio padre e portare qui questo progetto è stata un’emozione enorme. La fusione tra il tour per i suoi 80 anni e il Premio Pigro ha creato una tempesta perfetta che non poteva non essere impressa da qualche parte. Questo disco è il ricordo vivo di quella serata stupenda in cui tanti amici hanno voluto rendere omaggio alla storia e alle canzoni di papà, da artisti che appartengono alla sua stessa generazione a nuove voci che ne raccolgono l’eredità, ognuno con il proprio sguardo e la propria sensibilità. L’affetto che ancora circonda mio padre è la prova di quanto la sua musica resti viva: con queste canzoni oggi papà è più presente che mai», le parole di Filippo Graziani.



“Buon compleanno Ivan - Live in Teramo” è la fotografia viva di una serata in cui musica, memoria e futuro si sono intrecciati sullo stesso palco, accesi dal calore del pubblico e dal desiderio condiviso di cantare ancora insieme a Ivan.