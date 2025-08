La grande musica sinfonica parla ai giovani: torna il Progetto Mentore con Martino Ruggero Dondi

Educare alla musica attraverso i linguaggi dei giovani

Il Progetto Mentore riparte a Rimini e lo fa aprendosi al web e ai social, per diffondere in maniera trasversale il piacere e la bellezza della grande musica sinfonica.

Il giovane maestro Martino Ruggero Dondi content creator, musicista, divulgatore in rete e nelle grandi istituzioni musicali, è la novità dell’edizione 2025 dell’iniziativa di ‘adozione culturale’ che la Sagra Musicale Malatestiana propone ormai da diciotto anni per avvicinare il pubblico dei più giovani alle sale da concerto.

Il Maestro Dondi - classe 1996 – sarà infatti al fianco dei 90 ragazzi e ragazze iscritti al Progetto Mentore 2025, accompagnandoli nei prossimi mesi attraverso incontri di approfondimento per imparare ad ascoltare un brano, rendere la musica accessibile e personale, e molto altro, utilizzando anche strumenti e linguaggi vicini alle giovani generazioni.

Il primo incontro tra i ragazzi e il Maestro è avvenuto ieri pomeriggio alla Sala Ressi del Teatro Galli, in occasione della consegna degli abbonamenti che daranno la possibilità ai partecipanti al progetto di assistere gratuitamente ai sei concerti sinfonici della 76esima edizione della Sagra in programma al Teatro Galli tra settembre e dicembre.

Nato nel 2007, il Progetto Mentore negli anni ha coinvolto oltre duemila giovani, che hanno potuto assistere gratuitamente ai grandi concerti proposti dalla Sagra, oltre a partecipare a incontri e viaggi a loro dedicati, condividendo esperienze e la passione per la musica. Una opportunità che si rinnova anche nel 2025 grazie alla generosità di aziende e cittadini privati che decidono di diventare Mentore adottando simbolicamente un giovane attraverso una vera e propria forma di adozione musicale, ispirandosi al mito di Mentore a cui Ulisse affida il figlio Telemaco.

I giovani che hanno la possibilità di partecipare all'iniziativa sono individuati per classe d’età (tra i 14 e i 25 anni) e raggiunti spedendo loro un volantino informativo. Il processo di partecipazione è quindi aperto a tutti, non prevede criteri di selezione ed è pensato per essere completamente inclusivo.

Tutte le informazioni sul Progetto Mentore: https://www.sagramusicalemalatestiana.it/il-progetto-mentore/che-cose-il-progetto-mentore