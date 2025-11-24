La guerra vista dal mare: Francesconi racconta Misano Adriatico negli anni ’40
Sabato la presentazione. L’opera è un diario che l’autore scrisse quando viveva nella Ex Colonia Piacenza
Sabato 29 novembre alle ore 17:00, nella Biblioteca Comunale di Misano Adriatico, Rodolfo Francesconi, saggista, scrittore e poeta riccionese, parlerà del suo libro “Azioni belliche sulla fascia costiera adriatica da Cattolica a Rimini durante la Guerra 1939-1945” (La Piazza, 2024). Si tratta di un vero e proprio diario sulla Seconda guerra mondiale che l’autore, testimone diretto dei fatti, presenterà in dialogo con il curatore Pasquale D’Alessio.
Nel libro Francesconi racconta l’esperienza vissuta da ragazzo, quando descriveva nelle pagine di un diario tutto quello che vedeva dal terzo piano della Colonia marina Piacentina di Misano Adriatico, dove era sfollato. Un racconto asciutto, uno scatto fotografico dei fatti accaduti sulla costa da Cattolica a Rimini, immortalati dall’alto della colonia Piacenza, da dove poteva vedere sfrecciare gli aerei militari in virata dal mare sulla città.
La presentazione del libro di Francesconi arriva a qualche settimana dall’approvazione del progetto esecutivo per i lavori di restauro e risanamento conservativo della Palazzina Ex Colonia Piacenza, luogo in cui si sono svolti i fatti raccontati dall’autore.
L’intervento consentirà di recuperare una delle ultime testimonianze architettoniche delle colonie marine che caratterizzavano la costa romagnola nella prima metà del Novecento.