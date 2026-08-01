La leggenda di Azzurrina diventa un concept album metal: dopo vent'anni il progetto vede la luce

Da Demo di una band di Novafeltria a vero e proprio disco

Un concept album dedicato a una delle leggende più conosciute del nostro territorio: quella di Azzurrina e del Castello di Montebello. Undici brani metal che raccontano, in chiave narrativa e atmosferica, la vicenda della bambina, dalla sua infanzia e reclusione fino alla scomparsa e alla nascita della leggenda.

In realtà il progetto ha origine vent'anni fa. Una demo dell'album fu realizzata dagli Opera di Novafeltria, gruppo molto conosciuto all'epoca nel panorama musicale romagnolo, formato da Dario Ciccioni, ora batterista di fama internazionale, Lorenzo Bartolini, Daniele Partisani, Cristian Riccadri e Luca Valentini, tutti ragazzi della Valmarecchia.



Quattro mesi fa uno dei componenti della band, Partisani, ha ripreso il materiale originale, recuperando e sviluppando la vecchio demo. "Grazie anche all'utilizzo delle moderne tecnologie di intelligenza artificiale è stato possibile completare il lavoro, arrangiarlo e portarlo finalmente a pubblicazione", racconta Partisani, che aggiunge: "La realizzazione del lavoro ha richiesto un processo lungo e meticoloso, articolato in un’intensa fase di elaborazione e scrittura dei testi, arrangiamento, editing e mixaggio delle undici tracce su Daw esterna, contribuendo così alla definizione dell’identità sonora finale del progetto".



Il mastering è stato eseguito presso i Lagrange Mastering Studio da Alessandro Ciuffetti, per anni operativo presso i Naive Recording Studio di Fano. L’artwork e il design del booklet sono stati curati da Oct8N, figura nota nel settore internazionale del design automobilistico e non solo. La stampa del booklet è stata curata da Marco Donati presso i Photogem Studio di Novafeltria. L'album è disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale.