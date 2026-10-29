Calcio sammarinese La Libertas contro La Fiorita cerca la vittoria di prestigio

Le due formazioni sono divise da due punti. Mister Fabbri: "Match tosto, ma le buone prestazioni ci danno morale"

La Libertas è uscita dalla Coppa Titano. Dopo aver perso il match di andata per 2-0 è stata sconfitta dalla Folgore anche nel ritorno per 1-0 e ora si rituffa nel campionato affrontando la Fiorita sabato a Domagnano (ore 15).

Mister Fabbri, come arriva la sua squadra a questo appuntamento?

“Con grande determinazione perché pur nella sconfitta di Coppa Titano di mercoledì e di campionato nell’ultimo turno per 2-1, sempre contro la capolista Folgore, la mia squadra si è ben disimpegnata. In campionato ha creato occasioni sul punteggio di parità, è caduta nella ripresa su punizione ed un penalty generoso. Abbiamo accorciato le distane nel finale tenendo il match vivo. Complessivamente abbiamo giocato tre buone partite, dobbiamo cercare di essere più incisivi. Stiamo lavorando sodo”.

L’attacco della Libertas in questo momento è formato da Melandri, Morelli e Tomassini. “In Coppa hanno giocato tutti e tre, dipenderà dalle partite. Mancandoci un punto di riferimento di centimetri e stazza puntiamo su velocità e rapidità fermo restando che tutta la squadra deve essere più propositiva in fase offensiva: non è detto che solo gli attaccanti debbano andare in porta”.

Vi aspetta un match tosto, La Fiorita, che pure non sta brillando: ha solo due punti più della Libertas…

“E’ una squadra esperta, con giocatori forti, bene allenata, per me è tra le cinque squadre in lotta per il titolo. Non ha mai perso, è vero che ha segnato sette gol come noi, ma ne ha subiti appena tre”.