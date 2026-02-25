La lunga battaglia al Tar per lo stadio del baseball di Rimini: il Comune vince "un'altra partita"

Respinta dal Consiglio di Stato l'istanza di sospensione della sentenza di 1° grado del Tar, chiesta dall'Asd Rimini Baseball

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza del Tar per l’Emilia-Romagna proposta dall’Asd Rimini Baseball. La sentenza del Tar, in primo grado, accoglieva le ragioni del Comune di Rimini in merito al rilascio dell’impianto sportivo di via Monaco. Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di sospensione ritenendo che “l’interesse cautelare fatto valere (dall’asd Rimini Baseball, ndr), riferito ad un rapporto di subconcessione ormai scaduto sia recessivo rispetto all’interesse pubblico alla riacquisizione del compendio demaniale alla gestione pubblica”. A seguito di questa pronuncia, la sentenza del Tar non è sospesa e il Comune procederà alla ripresa dell’impianto.