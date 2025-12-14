La magia di Natale si accende in Alta Valmarecchia: torna il presepe di Ponte Santa Maria Maddalena

Da tre anni è tornata la tradizione, grazie all'impegno e alla creatività di Mirko Fonti

A Ponte Santa Maria Maddalena, in Alta Valmarecchia, torna una delle tradizioni natalizie più sentite dalla comunità: il presepe artigianale allestito nella caratteristica casetta di legno accanto alla Parrocchia. Dopo alcuni anni di pausa, l’iniziativa è ripresa da tre anni, grazie all’impegno e alla creatività di Mirko Fonti, tecnico manutentore con una forte passione per il modellismo e la realizzazione di diorami. Come nel presepe dello scorso anno, nella natività è inserita anche la fortezza di San Leo, un omaggio alla vallata. Il presepe è visitabile fino al 6 gennaio. Per raggiungerlo, è sufficiente portarsi sul retro della Chiesa di Ponte Santa Maria Maddalena: imboccando la strada a sinistra dell’edificio e costeggiandolo, si arriva facilmente all’area dove sorge la casetta in legno che ospita l’allestimento.