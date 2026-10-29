Report Camera di Commercio La mappa della ristorazione nel Riminese dal 2010 al 2015: crescono Rimini e Riccione

Nell'arco di 15 anni le attività di ristorazione nella provincia di Rimini sono cresciute del 5,7 per cento

Dai dati di Infocamere, emerge un'analisi del settore della ristorazione riminese. Il nostro territorio, rispetto al 2010, registra un aumento delle imprese attive: 2668 contro 2522. Rimini è il Comune con maggior numero di attività, nel 2025 1154, un +4% (+44 unità) rispetto al 2010. È però Riccione a crescere maggiormente: da 378 imprese nel settore ristorazione a 468, 90 in più, +24%. Alle spalle di Rimini e Riccione ci sono Bellaria e Cattolica, rispettivamente con 196 e 189 imprese, ma dato in flessione rispetto al 2010 (erano 218 e 196). Santarcangelo di Romagna passa da 106 attività nel 2010 a 123 nel 2025, dopo aver raggiunto quota 125 nel 2020. Tra i comuni della Valconca, Morciano di Romagna scende invece dalle 46 imprese del 2010 alle 41 del 2025. Nel territorio dell'entroterra, San Leo passa da 19 a 17 attività, mentre Sant'Agata Feltria scende da 13 a 11. Novafeltria passa da 41 a 45 imprese. Nell'arco di 15 anni le attività di ristorazione nella provincia di Rimini sono cresciute del 5,7 per cento.